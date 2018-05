Volley-ball: Tours au 7e ciel grÃ¢ce Ã  l'Ã©ternel Hubert Henno

Tours, porté par la défense intraitable de son vétéran Hubert Henno, a été sacré champion de France de volley pour la septième fois de son histoire en s’imposant samedi 3 sets à 1 (22-25, 25-13, 25-17, 25-18) face au tenant du titre Chaumont en finale de Ligue A à Paris.

Le Tours volley-ball (TVB), la plus grosse écurie du championnat, a reconquis le titre après lequel il courait depuis 2015. À compter du deuxième set, les Tourangeaux n’ont laissé aucune chance à Chaumont notamment grâce à la qualité des réceptions de leur infatigable libéro Hubert Henno.

À 41 ans, l’ancien international français engrange lui un sixième titre de champion de France. "Il faut savourer, on fait vraiment un énorme travail, gagner le championnat était notre objectif le plus dur", jugeait le joueur aux 22 saisons pro.

Celui qui détient le record de longévité en championnat ne compte pas s’arrêter là: "Normalement, je devrais pouvoir rester encore l’année prochaine, a-t-il confié à l’issue de la rencontre. J’ai toujours autant la rage quand je perds et de joie quand je gagne. Tant que ça perdure et que mon physique tient encore, je vais continuer pour ne pas avoir de regrets".

Tours, qui avait fini premier de la saison régulière, a fait respecter la loi du plus fort. Le TVB a remporté quatre fois de suite le titre national de 2012 à 2015 mais celui-ci se refusait à lui depuis.

"Cette victoire est un soulagement. C’est un peu triste à dire mais quand on est une équipe qui gagne souvent, quand on gagne pas, on nous dit que c’est terminé. Mais quand on gagne, ça paraît normal", a regretté Henno.

Avec un budget de 2,5 millions d’euros, le club de Touraine est le mieux doté du championnat. "Tours a la pression, c’est comme ça. Il faut l’assumer", a jugé le libéro.

Après sa défaite en finale de coupe de France face à Tourcoing cette année, Chaumont échoue encore à la dernière marche. Un an après leur étonnant parcours en play-offs, les Hauts-Marnais n’ont pas pu conserver leur titre.