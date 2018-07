Volley: des demies France-Etats-Unis et Russie-Brésil à la Ligue des nations

Les demi-finales de la Ligue des nations de volley opposeront samedi la France aux Etats-Unis et la Russie au Brésil, après la troisième journée du Final Six disputée vendredi au Stade Pierre-Mauroy de Villeneuve-d'Ascq, près de Lille.

Dans le premier match de la journée vendredi, les Russes ont battu les Américains (3-0) pour s'adjuger la première place de la poule B devant leurs adversaires du soir.

Face à une Team USA remaniée en vue du dernier carré, pour lequel elle était déjà qualifiée, la Russie a fait parler sa supériorité physique pour l'emporter logiquement.

Les Américains ont malgré tout montré de belles choses et seront redoutables au complet samedi.

La France, tenante du titre, se dressera toutefois sur la route des Etats-Unis et sera difficile à battre devant son public survolté.

Deux jours après avoir arraché la victoire face au Brésil (3-2), les Bleus ont en effet impressionné face à la Serbie, balayée 3 sets à 0 (25-19, 25-18, 25-17) vendredi en seulement 1h12 de jeu.

La seconde demi-finale semble encore plus indécise entre les Russes, qui n'ont pas puisé dans leurs réserves vendredi, et les Brésiliens, qui avaient surclassé les Serbes (3-0) jeudi, décrochant ainsi leur ticket pour le dernier carré.

Le Brésil, plus complet que son adversaire, est légèrement favori mais devra résister à la puissance de la Russie pour retrouver la finale et espérer renouer avec la victoire, dont la France l'avait privée l'an dernier malgré le soutien de plus de 25.000 supporters.

Programme des demi-finales (samedi):

- 14h00: France - Etats-Unis

- 16h30: Russie-Brésil