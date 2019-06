Volley: la France enchaîne en Ligue des nations

Les volleyeurs français, vainqueurs de l'Australie vendredi, ont logiquement dominé le Portugal 3 sets à 0 (25-23, 25-22, 25-23) pour signer leur 2e victoire de rang en Ligue des nations, samedi, à Ardabil, en Iran.

Avec huit succès et trois défaites, les Français restent mathématiquement en course pour la qualification pour le Final Six de Chicago (10-14 juillet). Ils occupent actuellement la 3e place derrière l'Iran et le Brésil, tous deux avec 9 victoires.

Mais cette épreuve, l'ancienne Ligue mondiale que les Français ont gagnée deux fois (2015, 2017), est loin d'être un objectif prioritaire cette saison car ils veulent garder de l'énergie pour leurs deux rendez-vous majeurs de l'été, le tournoi de qualification olympique de la mi-août en Pologne et l'Euro dans l'Hexagone fin septembre.

Il reste deux week-ends (quatre matches) pour boucler la phase de poule, un dernier dimanche contre l'Iran à Ardabil puis trois autres la semaine suivante au Brésil.