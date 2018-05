Volvo Ocean Race: Brunel rafle la 9e étape, Dongfeng de nouveau leader

Huit jours après avoir quitté la côte est des Etats-Unis, le bateau Team Brunel a franchi la ligne d'arrivée en vainqueur, mardi à Cardiff, pour empocher la 9e étape de la Volvo Ocean Race (VOR), dont le bateau Chinois de Dongfeng reprend la tête.

Ce succès, qui compte double au classement général, permet à Team Brunel de se placer à la 3e place des prétendants à la victoire finale de la course autour du monde en équipage la plus extrême alors qu'il ne reste que 2 étapes.

Le leader reste lui talonné de très près (1 point) par les Espagnols de Mapfre, à qui il avait cédé la place de N.1 à l'issue de la 8e étape.

"Nous sommes une équipe heureuse", a soufflé le skipper de Team Brunel, le Néerlandais Bouwe Bekking. "Le but maintenant est de continuer sur notre lancée, nous avons réduit l’écart nous séparant de Mapfre et Dongfeng, la victoire finale reste notre objectif principal".

Team Brunel a devancé mardi de 4 minutes team AkzoNobel, suivi une heure et demie plus tard par Dongfeng. Mapfre a accusé un sérieux coup en terminant 5e.

Alors qu'il ne reste que 2 étapes à courir sur la Volvo Ocean Race, partie le 22 octobre d'Alicante, l'équipage néerlandais de Team Brunel, à 3 points du leader et avec 9 d'avance sur le 4e, s'est positionné comme un prétendant au titre, avec Dongfeng et Mapfre.

Et Team Brunel compte à son bord le héros de la dernière coupe de l'America, le Néo-zélandais Peter Burling, également champion olympique en 2016. Jamais aucun navigateur n'a été sacré aux JO, sur la Coupe de l'America et sur la VOR.

Mais Dongfeng n'entend pas se laisser damer le pion par Brunel, tout juste remis en selle.

"Cette étape était dangereuse, si on la ratait, c'était fini pour nous", a souligné le skipper de Dongfeng, le Français Charles Caudrelier, qui regrette de n'avoir pu s'imposer au pays de Galles.

"On n'a pas réussi cette étape autant qu'on l'aurait aimé, parce que Brunel revient tout près de nous, ça nous fait un adversaire à contrôler en plus, ça va être un grand combat entre les trois bateaux", a-t-il indiqué.

La 10e étape partira le 10 juin pour cinq jours de navigation à destination de Göteborg (Suède). La victoire finale se jouera le 25 juin à La Haye.

Classement de la 9e étape Newport (USA) - Cardiff:

1. Team Brunel (NED), 8 j 8 h 39 min

2. team AkzoNobel (NED) à 4 min 05 sec du 1er

3. Dongfeng Race Team (CHN) à 1 h 36 min

4. Vestas 11th Hour Racing (USA/DEN) à 2 h 29 min

5. Mapfre (ESP) à 4 h 09 min

6. Turn the Tide on Plastic (ONU) encore en course

7. Sun Hung Kai/Scallywag (HKG) encore en course

Classement général (après 9 étapes):

1. Dongfeng Race Team (CHN) 60 pts

2. Mapfre (ESP) 59

3. Team Brunel (NED) 57

4. Team AkzoNobel (NED) 48

5. Vestas 11th Hour Racing (USA/DEN) 36

6. Sun Hung Kai/Scallywag (HKG) encore en course

7. Turn the Tide on Plastic (ONU) encore en course