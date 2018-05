Volvo Ocean Race: victoire dans le brouillard pour les Espagnols de Mapfre

C'est en fendant le brouillard que le voilier espagnol Mapfre a remporté, mardi au petit matin à Newport (côte Est des Etats-Unis), la 8e étape de la Volvo Ocean Race après deux semaines qui ont ramené la flotte dans l'hémisphère Nord.

L'équipage de Mapfre, emmené par Xabi Fernandez, a franchi la ligne d'arrivée après de longues heures à manœuvrer pour faire avancer le bateau faute de vent et au terme d'un finish très serré avec Team Brunel. L'équipage néerlandais, qui a tenu la tête de la course jusque dans les dernières minutes, s'est fait coiffer in extremis par Mapfre. Une minute seulement sépare les deux bateaux à l'arrivée.

Coincé en dernière position depuis le départ le 22 avril d'Itajai (Brésil), Mapfre a fait une remontée spectaculaire pour s'imposer à Newport en 15 jours 17 heures 44 et minutes. Un succès qui permet aux Espagnols de reprendre la tête de cette course autour du monde en équipage et avec escales, cédée à Dongfeng à l'issue de la 7e étape.

"C'est incroyable ! Nous espérions revenir, mais pour être honnête, nous n'espérions pas gagner, nous sommes vraiment très contents", a lancé Xabi Fernandez, qui signe sa 3e victoire d'étape. "Ça ne peut pas être mieux pour nous, avec le point de bonus en plus, nous ne pouvons qu'être contents".

Le bateau chinois de Dongfeng est arrivé en 4e position, derrière Vestas 11th Hour Racing (DEN/USA) qui a coupé la ligne le 3e, 15 minutes après Mapfre.

"Je suis forcément déçu", a dit le Français Charles Caudrelier, à la barre de Dongfeng. "On pensait enfin tenir notre victoire d'étape, je pense qu'on a super bien navigué mais le sort s'est un peu acharné sur nous cette nuit. C'est la troisième fois que ça nous arrive de nous faire doubler comme ça, à chaque fois de plus en plus près de la ligne d'arrivée, c'est un peu dur, mais ça va nous mettre en colère !".

La 9e étape est une transatlantique qui partira le 20 mai de Newport pour rejoindre Cardiff en quelque huit jours.

Classement de la 8e étape Itajai (BRA) - Newport (USA):

1. Mapfre (ESP) en 15 j 17 h 44 m

2. Team Brunel (NED) à 1 min 01.

3. Vestas 11th Hour Racing (USA/DEN) à 14 min 35.

4. Dongfeng Race Team (CHN) à 40 min 52.

5. Team AkzoNobel (NED) à 1 h 36 min 53.

6. Turn the Tide on Plastic (ONU) à 1 h 39 min 45.

7. Sun Hung Kai/Scallywag (HKG) à 3 h 12 min 23.

Classement général après huit étapes:

1. Mapfre (ESP) 53 pts

2. Dongfeng Race Team (CHN) 50

3. Team Brunel (NED) 42

4. Team AkzoNobel (NED) 36

5. Vestas 11th Hour Racing (USA/DEN) 28

6. Sun Hung Kai/Scallywag (HKG) 27

7. Turn the Tide on Plastic (ONU) 22