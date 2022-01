"Vous nous avez manqué": les bars et les musées rouvrent aux Pays-Bas

Le gouvernement néerlandais, mis sous pression, a annoncé la réouverture sous conditions à partir de mercredi des bars, restaurants et lieux culturels aux Pays-Bas, où les restrictions sanitaires contre le Covid-19 étaient parmi les plus strictes d'Europe.

L'exécutif a pris la décision de lever le "confinement", mis en place juste avant Noël, en réponse aux "grandes tensions" dans les secteurs de la restauration et de la culture, a déclaré mardi le Premier ministre Mark Rutte.

"Vous avez manqué aux Pays-Bas", a-t-il lancé à l'adresse des restaurateurs, cafetiers et acteurs du monde de la culture.

"Nous faisons aujourd'hui un grand pas pour déconfiner davantage" le pays, a dit M. Rutte au cours d'une conférence de presse à La Haye.

"Cela semble contradictoire alors que le nombre de contaminations explose, et nous devons être clairs sur le fait que nous prenons un risque", a-t-il ajouté.

Les magasins et les coiffeurs avaient été autorisés à rouvrir le 15 janvier, tandis que les bars, restaurants, musées et théâtres avaient dû rester fermés, suscitant la colère d'une partie de la population. Certains musées se sont transformés en salon de beauté le temps d'une journée en signe de protestation.

"Nous recherchons en conscience les limites de ce qui est possible, en raison des grandes tensions et des appels à l'aide de ces derniers jours", a expliqué M. Rutte.

"Vivre encore plus longtemps avec des mesures restrictives nuit à notre santé et à notre société", a affirmé Ernst Kuipers, le ministre de la Santé, lors de cette même conférence de presse.

M. Kuipers a toutefois averti que le variant Omicron n'était pas "une petite grippe" et que la situation restait délicate aux Pays-Bas, qui enregistrent quotidiennement quelque 60.000 nouveaux cas, mais notent une baisse des hospitalisations et des décès.

Les cafés, bars et restaurants rouvriront jusqu'à 22H00 (21H00 GMT) à partir de mercredi, à capacité réduite. Les clients doivent présenter un pass sanitaire, et porter un masque lorsqu'ils ne sont pas assis.

Les cinémas, les théâtres et les musées rouvrent également leurs portes. Les boîtes de nuit restent fermées. Les événements sont autorisés avec un maximum de 1.250 personnes à l'intérieur.

Le public est de nouveau autorisé notamment dans les stades de football, toutefois à capacité réduite.

Dans les écoles, les classes ne sont plus systématiquement fermées en cas de contaminations, et tous les moins de 18 ans n'ont plus à observer une période de quarantaine après avoir été en contact avec une personne testée positive.

Le gouvernement a toutefois maintenu ses recommandations de ne pas recevoir plus de quatre invités chez soi et de privilégier le télétravail.