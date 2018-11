[À vrai dire] : qui se cache derrière la caravane des migrants ?

D'où vient cette caravane ?

Qui finance cette caravane de migrants ?

Cette caravane de migrants n'est pas un mouvement spontané, comme certains l'affirment. Ce n'est pas non plus une action lancée par le camp démocrate, ou républicain, aux Etats-Unis. À l'origine, c'est un opposant au président du Honduras, Luis Redondo, qui a lancé cet appel. Cette affiche qui a fait le tour des réseaux sociaux :Elle appelle les Honduriens à se retrouver le 12 octobre pour aller au Mexique.Cette « caravane », c'est une manière pour ce politique de dénoncer la "corruption" du parti au pouvoir au Honduras.Et la date du 12 octobre n'a pas été choisie au hasard : c'est le jour de la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, jour de protestation dans toute l'Amérique latine - et fête nationale en Espagne.Regardez le tweet de ce membre du congrès républicain, proche de Trump :

Matt Gaetz y assure que les migrants sont payés pour rejoindre le mouvement. Et sur Fox News, ce jour-là, on insinue même que c'est George Soros, le milliardaire américain, juif, qui finance cette « invasion de migrants » pour reprendre leurs termes. Nous avons posé la question à la principale ONG qui accompagne les migrants, qui se trouvent actuellement au Mexique.

C'est un mensonge grotesque de dire que la caravane est financée par les démocrates, les républicains ou George Soros. Rodrigo Abeja, membre de l'ONG "Peuples Sans Frontières"

L'ONG Peuples Sans Frontières collecte des fonds, sur Internet, via un système de financement participatif.

Plateforme de financement participatif pour l'ONG "Peuples Sans Frontières"

Les migrants sont donc aidés par cette ONG, des bénévoles, mais aussi par les habitants des régions qui leur donnent de la nourriture et des médicaments.

Qui sont ces migrants ?

Pour l'entourage de Donald Trump, pas de doute : ce groupe est infiltré par Daech. Voici une assertion que ne dément pas le président américain.

Vous allez trouver des gangs du Honduras, vous allez trouver le Moyen-Orient, vous allez trouver de tout dans cette caravane.Donald Trump, président des États-Unis

Ces accusations sont démenties par Amnesty International, qui s'est rendu sur place.

Nous n'avons pas vu de personnes du Moyen-Orient le temps que nous avons passé à la frontière. Nous avons vu des familles avec des jeunes enfants et des mamans qui allaitaient. Adeline Neau, chercheuse à Amnesty International

La plupart des migrants fuient le Honduras, où sept habitants sur dix vivent dans la pauvreté.

À qui profite la "caravane des migrants" ?

Cette caravane de migrants a déclenché une polémique aux Etats-Unis. Ce thème polarise désormais tout le débat de la campagne des elections de mi-mandat. C'est une aubaine pour les Républicains, et Donald Trump. C'est en tout cas l'analyse du président, le Harpers magazine :

Cette caravane aide les Républicains, beaucoup plus que les démocrates, de voir une foule qui avance vers la frontière. C'est le cauchemar dont Trump parle sans arrêt. John R. MacArthur, président du Harper's magazine

Ces migrants sont donc doublement instrumentalisés - par l'opposition politique hondurienne, et aussi par les Républicains aux États-Unis. Donald Trump souhaite laisser ces migrants laisser à la frontière, dans des tentes, sous la surveillance d au moins 5000 militaires.