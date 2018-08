VTC: l'indien Ola se lance en Grande-Bretagne, sa première incursion en Europe

L'entreprise indienne de services de voitures avec chauffeur Ola, concurrente d'Uber, a annoncé mardi son lancement en Grande-Bretagne et poursuit son expansion internationale en s'implantant pour la première fois en Europe.

"Ola annonce avec enthousiasme ses projets pour le Royaume Uni, un des marchés de transport les plus avancés au monde", a déclaré son cofondateur Bhavish Aggarwal dans un communiqué, six mois après le lancement d'Ola en Australie -- sa première incursion à l'étranger.

Le service indien de réservation de voitures avec chauffeur a obtenu des licences pour opérer dans le sud du Pays de Galles et dans le comté du Grand Manchester et commencera ses activités le mois prochain, d'après ce même communiqué, qui appelle les propriétaires de voitures et les taxis à le rejoindre.

Lancé en Inde en 2011 et actif dans les grandes villes de ce pays d'Asie du Sud, Ola revendique un milliard de trajets chaque année.

Les applications de VTC ont la cote dans les zones urbaines en Inde, malgré l'opposition des compagnies de taxis traditionnelles et des inquiétudes initiales sur la sécurité des passagers.

L'américain Uber et Ola se mènent une bataille féroce pour gagner des parts du gigantesque marché indien, estimé à 10 milliards de dollars.

Les deux sociétés sont soutenues par le groupe japonais SoftBank et se sont récemment diversifiées dans la livraison de nourriture, intensifiant leur rivalité.