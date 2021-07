VTT: les rêves dorés de Loana Lecomte aux JO

Loana Lecomte, l'explosive révélation de la saison en VTT, sera la plus belle chance de médaille d'or française à Tokyo dans sa discipline, avec Pauline Ferrand-Prévot, même si chez les messieurs Jordan Sarrou et Victor Koretzky courront aussi pour la gagne.

"Depuis quelques mois l'équipe de France a retrouvé son plus haut niveau", se félicite le DTN Christophe Manin, qui assume totalement les ambitions: "Nous arrivons clairement en favoris chez les dames, et en outsiders très crédibles chez les messieurs".

L'équipe a terminé sa préparation au CREPS de Boulouris (Var), sur un stade de VTT où avaient été reproduits spécifiquement les passages les plus difficiles du très technique parcours d'Izu, à 140 km de Tokyo, qui accueillera les messieurs lundi et les dames mardi.

Chez les dames, Lecomte est, à 21 ans, la favorite logique. La jeune fille qui débuta le VTT à l'âge de huit ans au club des Carroz d'Arâches, en Haute-Savoie, a déboulé cette saison en coupe du monde en remportant ses quatre premières courses, avec une marge confortable sur ses rivales.

- "Au dessus du lot" -

"On en rêve toujours, mais je ne m'y attendais pas", a-t-elle avouée dans un entretien avec l'AFP réalisé avant le départ pour Tokyo, "mais pour les Jeux, je ne me dis pas que je suis favorite. Je vais découvrir, je ne me mets pas de pression. Je prends chaque course comme un nouvelle course".

Invaincue cette saison, la championne du monde 2020 Espoirs qui, adolescente, a hésité entre le ski et le VTT, a survolé les Championnats de France le 10 juillet pour son dernier galop d'essai, reléguant Pauline Ferrand-Prévot à plus d'une minute trente.

Mais à 29 ans, "PFP" a l'expérience suffisante pour croire en ses chances au Japon: triple championne du monde de VTT cross-country (la distance olympique) en 2015, 2019 et 2020, elle fut aussi championne du monde sur route (2014), en relais mixte VTT, en VTT marathon, et en cyclo-cross (2015).

"Loana est plus favorite que moi (...) elle est au dessus du lot", a-t-elle toutefois lâché en arrivant à Tokyo, histoire de mettre la pression sur sa jeune rivale.

Les chances de Lecomte sont d'autant plus grandes que le circuit d'Izu semble dessiné pour elle: "J'y ai couru en 2019 pour un +test event+ et j'ai adoré, dit-elle, c'est du vrai VTT moderne, avec des passages techniques, des marches, des sauts techniques, c'est à la fois physique et explosif".

- Van der Poel en vedette -

Les messieurs ont aussi une belle carte à jouer. Sarrou est champion du monde en titre, et Koretzky a une revanche à prendre sur la malchance, après sa mésaventure des Jeux de Rio en 2016: "J'ai eu une crevaison en course qui m'a couté une médaille, rappelle-t-il, et j'ai vraiment envie de rattraper le coup sur les Jeux de Tokyo".

La présence de Mathieu van der Poel, qui a porté le maillot jaune du Tour de France pendant six jours début juillet, donnera un coup de projecteur supplémentaire sur l'épreuve. Le Néerlandais, petit-fils de Raymond Poulidor, vient pour gagner: il a quitté le Tour en cours de route pour mieux se préparer et être à son pic de forme le 26 juillet.

Le Suisse Nino Schurter visera une quatrième médaille olympique consécutive, après le bronze à Pékin-2008, l'argent à Londres-2012 et l'or à Rio-2016. Et son compatriote Mathias Flückiger, double vice-champion du monde et impressionnant vainqueur de la dernière étape de Coupe du monde aux Gets le 4 juillet, comptera aussi parmi les grands favoris de l'épreuve, tout comme le Tchèque Ondrej Cink, actuel dauphin de la coupe du monde derrière Flückiger.