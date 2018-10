Wall Street aidée à l'ouverture par un indicateur solide sur l'emploi

La Bourse de New York montait à l'ouverture mercredi, poursuivant sa course aux records dans le sillage d'un indicateur encourageant sur l'emploi américain et d'un apaisement des craintes sur l'Italie.

Vers 13H45 GMT, l'indice vedette de la place new-yorkaise, le Dow Jones Industrial Average, gagnait 0,49%, à 26.903,83 points.

Le Nasdaq, à forte coloration technologique, avançait de 0,41%, à 8.032,11 points.

L'indice élargi S&P 500 progressait de 0,44%, à 2.936,19 points.

Wall Street avait terminé sur une note contrastée mardi, le Dow Jones grimpant à un nouveau sommet (+0,46%) tandis que le Nasdaq se repliait nettement (-0,47%), dans un marché continuant à surveiller les tensions commerciales avec la Chine.

Mercredi, les investisseurs saluaient les données de l'enquête mensuelle d'ADP selon lesquelles le secteur privé aux Etats-Unis a fortement embauché en septembre, créant 230.000 emplois. Et les gains s'observent dans tous les secteurs industriels et dans toutes les entreprises, quelle que soit leur taille.

Ce rapport est de bon augure deux jours avant la publication du rapport officiel sur l'emploi américain, toujours très scruté par les acteurs du marché.

Les courtiers étaient aussi rassurés par l'évolution de la situation en Italie.

"Après avoir joué les gros bras (mardi), le gouvernement italien a apparemment cédé à certaines demandes de la part des régulateurs européens", ont souligné les analystes de Briefing.

Le ministre des Finances, Giovanni Tria, a de fait assuré que le déficit public italien commencera à baisser en 2020 après une augmentation contenue en 2019.

En présentant jeudi les grandes lignes de son projet de budget, le gouvernement italien avait précédemment indiqué que ce déficit serait de 2,4% pendant trois ans à partir de 2019, ébranlant la confiance des marchés financiers et laissant planer la menace d'une nouvelle crise financière en Europe.

Le marché obligataire se tendait mercredi: le taux d'intérêt sur la dette à 10 ans des États-Unis montait à 3,085%, contre 3,063% mardi à la clôture, et celui à 30 ans à 3,242%, contre 3,218% à la précédente fermeture.