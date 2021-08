Wall Street continue lentement d'aller de l'avant après des records

La Bourse de New York démarrait en petite hausse mardi après avoir atteint des records la veille, portée par le secteur de la technologie.

Vers 14H00 GMT, l'indice Dow Jones avançait de 0,21%, le Nasdaq gagnait 0,28% et l'indice élargi S&P 500 prenait 0,18%.

Lundi, le Dow Jones avait gagné 0,61% à 35.335,71 points. Le Nasdaq, à forte concentration technologique, avait bondi de 1,55% à 14.942,65 points, atteignant un nouveau record depuis le 5 août. Le S&P 500, en hausse de 0,85%, s'était inscrit quelques fractions en dessous de son dernier record à 4.479,53 points.

"La semaine a bien commencé avec de nombreux achats à la baisse qui ont mené le S&P 500 et le Nasdaq Composite à des niveaux records", soulignait Patrick O'Hare de Briefing.com.

"Ce ton positif s'est un peu estompé mais il n'a pas complètement disparu", ajoutait l'analyste.

Sur le marché obligataire, les rendements sur les bons du Trésor à 10 ans grimpaient à 1,27% contre 1,25% la veille alors que les investisseurs guettent la prise de parole de Jerome Powell, le patron de la Banque centrale américaine (Fed) lors de la conférence de Jackson Hole (Wyoming), vendredi.

Ses commentaires sur l'économie pourraient donner des indices sur les plans de la Fed pour réduire son soutien monétaire en diminuant ses achats d'actifs.

Mais après avoir craint un resserrement monétaire avant la fin de l'année, comme semblait l'indiquer le compte-rendu de la dernière réunion de la Fed publié la semaine dernière, certains investisseurs pensent maintenant que la Fed va rester encore accommodante quelque temps, se méfiant de l'impact du variant Delta sur la reprise.

"Les spéculations vont bon train, selon lesquelles la Fed pourrait rester accommodante lors de son symposium" de Jackson Hole, notaient les analystes de Schwab.

Dans le sillage d'un rebond des cours du pétrole entamé lundi, les majors pétrolières reprenaient de la vigueur comme Exxon (+1,14%) ou Chevron (+1,42%).

Sur le Nasdaq, la firme de cybersécurité Palo Alto Networks grimpait de plus de 16% à 432 dollars après avoir annoncé de bons résultats et promis une bonne année. D'autres titres du secteur suivaient, comme Fireye (+2,65%).

Dans le secteur de la distribution, Best Buy affichait une hausse de 6,21% à 119 dollars. La chaîne de produits électroniques et d'électroménager a annoncé des résultats meilleurs que prévu et relevé ses prévisions pour le reste de l'année, un signe que les consommateurs américains sont de retour.

Le fabricant de vaccin anti-Covid Pfizer (-2,65% à 48,70 dollars) et son partenaire allemand BioNtech (-4,80% à 363 dollars) cédaient du terrain après avoir grimpé la veille grâce à l'annonce du feu vert définitif de l'autorité sanitaire américaine pour son vaccin.