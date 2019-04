Wall Street en ordre dispersé après une nouvelle salve de résultats

La Bourse de New York hésitait sur la direction à suivre mercredi en début de séance après des résultats d'entreprises accueillis diversement et des signaux encourageants sur l'économie chinoise.

Vers 14H30 GMT, l'indice vedette de Wall Street, le Dow Jones Industrial Average, cédait 0,03% à 26.443,91 points et l'indice élargi S&P 500 reculait de 0,01% à 2.906,80 points.

Le Nasdaq, à forte coloration technologique, montait de 0,13% à 8.010,85 points.

Wall Street avait terminé en légère hausse mardi, les investisseurs saluant les chiffres trimestriels de quelques grands noms de la cote comme Johnson and Johnson: le Dow Jones avait pris 0,26% et le Nasdaq 0,30%.

Mercredi, le Dow Jones était notamment lesté par la baisse de 2,32% du groupe informatique IBM, qui a vu son chiffre d'affaires et son bénéfice baisser au 1er trimestre.

D'autres publications trimestrielles étaient mieux reçues par les investisseurs, dont celles de la banque Morgan Stanley (+2,53%), qui a fait part d'un bénéfice meilleur que prévu, ou du vendeur de snacks et boissons Pepsico (+3,31%), qui a enregistré ses meilleures ventes en trois ans.

La maison mère de la compagnie United Airlines, United Continental (+3,16%), s'est pour sa part montrée confiante pour 2019 malgré l'interdiction de vol frappant le 737 MAX, un avion de Boeing qu'elle exploite, tandis que l'opérateur ferroviaire CSX (+5,51%) a fait part d'une progression de son chiffre d'affaires.

- Accord Apple-Qualcomm -

Netflix pour sa part reculait de 1,00%. Le service de vidéo en ligne a engrangé 10 millions de nouveaux abonnés mais ses prévisions ont déçu.

Qualcomm continuait à s'envoler: le titre bondissait de 12,67% après avoir déjà gagné 23,2% la veille. Le groupe a conclu, après deux ans de bataille juridique autour de brevets sur les puces électroniques, un accord avec Apple prévoyant notamment qu'Apple verse une somme --dont le montant n'a pas été dévoilé-- à Qualcomm. Les deux groupes ont par ailleurs signé des accords pluriannuels sur des licences.

Le géant des composants électroniques Intel, qui a annoncé quelques heures après l'accord de réconciliation entre Qualcomm et Apple qu'il se retirait du marché des puces 5G dans les smartphones, montait de 4,80%.

Les opérateurs de téléphonie mobile Sprint et T-Mobile US reculaient de respectivement 5,57% et 3,43%. Selon le Wall Street Journal, le département américain de la Justice aurait laissé entendre que leur projet de fusion aux Etats-Unis, tel qu'il est actuellement structuré, n'allait probablement pas être approuvé.

Dans le même temps, "les inquiétudes liées au ralentissement de la croissance mondiale se sont un peu apaisées après des données chinoises meilleures que prévu, avec en premier lieu une croissance au premier trimestre supérieure aux estimations", ont souligné les analystes de Charles Schwab.

Le Produit intérieur brut de la deuxième puissance économique mondiale s'est en effet stabilisé à 6,4% sur un an au premier trimestre, en dépit d'une demande mondiale en baisse et de la guerre commerciale avec Washington.

Sur le marché obligataire, le taux d'intérêt à 10 ans sur la dette américaine progressait à 2,594% contre 2,590% mardi à la clôture.