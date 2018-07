Wall Street en ordre dispersé, le Dow Jones dynamisé par le pétrole

Wall Street évoluait en ordre dispersé mardi peu après l'ouverture à l'occasion d'une séance écourtée à la veille de la fête d'indépendance, la progression du secteur de l'énergie profitant à l'indice Dow Jones.

Vers 13H50 GMT, cet indice vedette de Wall Street gagnait 0,47% à 24.422,25 points.

Le Nasdaq, à forte composante technologique, perdait 0,09% à 7.560,63 points.

L'indice élargi S&P 500 progressait de 0,27% à 2.733,98 points.

La place new-yorkaise avait terminé en hausse lundi, soutenue en deuxième partie de séance par des propos du président américain Donald Trump concernant l'avenir des Etats-Unis au sein de l'Organisation mondiale du commerce (OMC): le Dow Jones avait pris 0,15% et le Nasdaq 0,76%.

Le secteur de l'énergie rebondissait au lendemain d'une lourde baisse, porté par une forte progression des cours du brut, le prix du baril new-yorkais ayant franchi en cours de séance mardi les 75 dollars pour la première fois depuis la fin 2014.

Regroupées au sein d'un sous-indice du S&P 500, les entreprises de ce secteur avançaient en moyenne de 2,18%.

Membres éminents du Dow Jones, les majors pétrolières Chevron et ExxonMobil prenaient respectivement 1,60% et 1,67%, les plus fortes progressions au sein de l'indice vedette.

La hausse des cours du brut "est bonne pour le secteur de l'énergie mais elle est mauvaise pour les consommateurs et les entreprises de transports", a observé Patrick O'Hare de Briefing.

Mais les courtiers semblaient privilégier l'optimisme, alors que la séance de mardi sera écourtée en raison de la fête d'indépendance américaine mercredi (Independence Day).

Les marchés fermeront à 17H00 GMT ce mardi et n'ouvriront pas mercredi.

De leur côté, les valeurs du secteur technologique pesaient un peu sur l'indice Nasdaq, Facebook perdant notamment 1,95% et Twitter 1,31%.

Le marché obligataire avançait: le rendement sur la dette américaine à 10 ans baissait à 2,858% contre 2,871% lundi soir, et celui à 30 ans à 2,980% contre 2,993% à la précédente clôture.