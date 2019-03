Wall Street finit en forte hausse, portée par les valeurs tech

Wall Street a terminé en forte hausse jeudi, soutenue par une envolée des valeurs technologiques, alors que les investisseurs ont privilégié, contrairement à la veille, l'optimisme quant à un gel des taux cette année, au lendemain d'une réunion de la Fed.

Selon les résultats définitifs à la clôture, l'indice vedette de Wall Street, le Dow Jones Industrial Average, a pris 0,84% à 25.962,51 points.

Le Nasdaq, à forte coloration technologique, a gagné 1,42% à 7.838,96 points. L'indice élargi S&P 500 a progressé de 1,09% à 2.854,88 points.

Les valeurs regroupées au sein du sous-indice technologique du S&P 500 ont gagné 2,47%, de loin la plus forte progression des 11 secteurs qui composent l'indice élargi.

Les géants technologiques de la cote ont bondi, Microsoft prenant 2,30%, Amazon 1,22% et Apple 3,68%.

"Les investisseurs se sentent tellement rassurés sur le fait que la Banque centrale ne montera pas ses taux cette année qu'ils cherchent à investir agressivement dans des secteurs qui ne sont même pas sûrs de montrer de la croissance", a réagi Gregori Volokhine de Meeschaert Financial Services, citant le secteur des semi-conducteurs, qui a particulièrement avancé jeudi.

Micron Technology a notamment pris 9,62%, et Nvidia 5,47%.

Les indices avaient ouvert dans le rouge jeudi, dans le sillage d'une fin de séance incertaine mercredi. Les investisseurs soulignaient alors les inquiétudes liées au ralentissement économique pointé la veille par la Fed.

L'institution table désormais sur une croissance économique de 2,1% pour 2019 contre 2,3% estimée en décembre. L'inflation devrait elle atteindre 1,8% – contre une projection de 1,9% précédemment.

Mais les marchés se sont nettement ressaisis en cours de séance, faisant passer au premier plan la satisfaction de ne subir probablement aucune hausse de taux cette année de la part de la Banque centrale.

"On sent que les investisseurs y vont de gaieté de cœur. C'est un enthousiasme que l'on ne peut pas vraiment expliquer rationnellement, mais il faut en être satisfait car il pourrait permettre de stimuler la consommation et la confiance", a affirmé Gregori Volokhine.

Aux Etats-Unis, de nombreux Américains investissent en Bourse pour préparer leur retraite, ce qui rend leur sensibilité aux marchés plus grande qu'ailleurs.

Le spécialiste des marchés a par ailleurs noté que de nombreux acteurs de la Bourse, qui étaient restés sur le bas-côté lors du début d'année, se joignent désormais au mouvement de hausse des indices, ce qui les fait progresser d'autant plus.

Sur le marché obligataire, le taux d'intérêt sur la dette à 10 ans montait à 2,530% vers 20H30 GMT, contre 2,526% mercredi soir, et celui sur la dette à 30 ans baissait à 2,963% contre 2,971% la veille.