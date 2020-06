Wall Street, gagnée par l'inquiétude, connaît sa pire séance en trois mois

Wall Street a sombré dans le rouge jeudi, connaissant sa pire séance depuis son plongeon du mois de mars, dans un marché rattrapé par l'incertitude sur le front économique et sanitaire aux Etats-Unis.

Son indice vedette, le Dow Jones Industrial Average, a dégringolé de 6,90% à 25.128,17 points.

Le Nasdaq, à forte coloration technologique, a perdu 5,27% à 9.492,43 points et le S&P 500 a abandonné 5,89% à 3.002,10 points.

"On avait débuté la semaine avec un marché surévalué et une correction était de mise", a commenté Karl Haeling, responsable de la stratégie marchés pour LBBW.

Depuis leur plongeon de mars, les grands indices new-yorkais n'ont en effet cessé de progresser, le Nasdaq clôturant même mercredi au-dessus de la barre symbolique de 10.000 points pour la première fois de son histoire.

Mais la décision mercredi de la Réserve fédérale (Fed) de maintenir ses taux inchangés, entre 0% et 0,25%, jusqu'en 2022, avec l'anticipation d'un lent redémarrage économique a fourni un prétexte aux investisseurs pour un repli boursier.

Le président américain Donald Trump a, lui, renoué avec ses critiques de la Fed, qui prévoit une chute du produit intérieur brut américain de 6,5% en 2020 avant un rebond de 5% l'an prochain.

"La Réserve fédérale se trompe si souvent. (...) Nous aurons un très bon troisième trimestre, un excellent quatrième trimestre et l'une de nos meilleures années en 2021", a tweeté jeudi le locataire de la Maison Blanche.

La seconde raison de la dégringolade boursière de jeudi, selon M. Haeling, "c'est que le marché a décidé de s'intéresser à la hausse des cas de contamination au coronavirus en dehors du nord-est des Etats-Unis", indique M. Haeling.

Alors que les Etats-Unis comptent désormais plus de 113.000 décès liés à la pandémie et plus de 2 millions de personnes infectées, le Texas et la Caroline du Nord ont plus de malades du Covid-19 hospitalisés qu'il y a un mois. L'Arizona montre aussi des signes inquiétants.

"Il est difficile de dire si cela représente une vraie augmentation du nombre de cas ou si c'est dû au fait que plus de tests de dépistage sont réalisés", questionne M. Haeling.

Le secrétaire américain au Trésor Steven Mnuchin a en tout cas assuré jeudi matin, sur la chaîne d'informations financières CNBC, qu'il n'y aurait pas de nouvelle fermeture de l'économie américaine même en cas de deuxième vague de la pandémie.

- L'aérien en piqué -

Au rang des indicateurs de jeudi, le nombre de nouvelles demandes hebdomadaires d'allocations chômage aux Etats-Unis a continué de baisser, à 1,542 million de personnes, selon les chiffres du département du Travail.

Ces chiffres sont proches des attentes des analystes, qui tablaient sur 1,525 million de nouvelles demandes pour la semaine du 31 mai au 6 juin.

Parmi les valeurs du jour, les compagnies aériennes américaines, particulièrement dépendantes d'un redémarrage de l'économie, ont fini en net recul: United Airlines a chuté de 16,11%, American Airlines de 15,51% et Delta Air Lines de 14,03%.

Jetblue a, pour sa part, perdu 12,03% après l'abaissement de sa notation financière (de BB- à B+) par l'agence S&P, qui s'est dit inquiète d'un manque important de liquidités en 2020 pour la compagnie en raison du ralentissement du trafic aérien.

Les croisiéristes Norwegian Cruise Line (-16,46%) et Royal Caribbean Cruises (-14,28%) ont également fait grise mine.

Les majors pétrolières cotées à la Bourse new-yorkaise ont, elles, souffert de la chute des prix pétroliers, Exxon Mobil abandonnant 8,83%, Chevron 8,41% et Occidental 16,714%.

La plateforme de livraison de repas en ligne Grubhub a en revanche grimpé de 4,62% après avoir été rachetée mercredi par le géant anglo-néerlandais Just Eat Takeaway lors d'une transaction par action évaluée à 7,3 milliards de dollars.

Uber, qui avait aussi approché Grubhub mais n'avait pas réussi à trouver un accord sur le prix de l'acquisition, a vu son titre reculer de 10,71%.

Sur le marché obligataire, le taux à 10 ans sur la dette américaine reculait, s'établissant à 0,6641% vers 20H30 GMT contre 0,7623% mercredi soir.