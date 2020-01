Wall Street, gardant un oeil sur le virus chinois, termine en ordre dispersé

La Bourse de New York a terminé en ordre dispersé jeudi, continuant à réagir aux nouvelles informations sur la propagation d'un virus chinois tout en digérant une salve de résultats de grandes entreprises.

Son indice vedette, le Dow Jones Industrial Average, a reculé de 0,09% pour finir à 29.160,09 points tandis que le Nasdaq, à forte coloration technologique, s'est apprécié de 0,20% pour terminer à 9.402,48 points, un nouveau record.

Le S&P 500, qui représente les 500 plus grandes entreprises de Wall Street, a gagné 0,11% à 3.325,54 points.

La Bourse "a clairement réagi aux gros titres sur le virus", estime Karl Haeling de LBBW.

"On était en forte baisse ce matin quand les autorités chinoises ont annoncé qu'elles allaient confiner plusieurs villes, à divers degrés", souligne-t-il.

Pékin a notamment décidé que plus aucun train ni avion ne devait en principe quitter Wuhan, une ville de 11 millions d'habitants au coeur de l'épidémie qui depuis décembre a contaminé plus de 570 personnes et fait 18 morts.

Mais "les indices se sont repris quand l'Organisation mondiale de la santé a estimé qu'il était trop tôt" pour décréter que le virus qui a commencé à se répandre dans le monde constituait une "urgence de santé publique de portée internationale", remarque M. Haeling.

C'est "l'incertitude" liée à cette épidémie nouvelle et ses possibles conséquences qui rend les courtiers fébriles, selon lui.

"Si les Bourses chinoises ont fini en forte baisse", de 2,75% à Shanghai et de 3,45% à Shenzhen, "c'est aussi parce que de nombreux investisseurs ne veulent pas prendre de risques avant les fêtes du Nouvel an chinois, pendant lesquelles les places financières chinoises seront fermées pendant une semaine", souligne le spécialiste.

Par ailleurs, remarque-t-il pour relativiser, les autorités américaines "estiment que la grippe a, depuis le début de l'hiver, provoqué la mort de 6.600 personnes aux Etats-Unis sans que personne n'appelle à un gel des vols aériens".

- Des biotechs bondissent -

Plusieurs entreprises de biotechnologies spécialisées dans les vaccins profitent en tout cas de la crise sanitaire, à l'instar de Novavax (+8,04%) ou de NanoViricides (+43,19%).

Alors que la saison des résultats bat son plein, jeudi a par ailleurs apporté son lot de performances diverses.

A titre d'exemples, "le membre du Dow Jones, Procter & Gamble (-0,46%), a dévoilé un chiffre d'affaires inférieur aux attentes, Comcast (-3,77%) a dépassé les prévisions, Southwest Airlines (+3,59%) a mis en avant l'impact négatif de l'interdiction de vol du 737 Max, Union Pacific (+3,46%) a affiché des bénéfices plus faibles que prévu et Texas Instruments (+0,68%) a fait mieux qu'attendu", énumèrent les analystes de Charles Schwab.

L'assureur Travelers (-5,06%) a aussi pesé sur le Dow Jones, dont il est membre, après avoir fait part d'un bénéfice et d'un chiffre d'affaires supérieurs aux attentes mais de primes nettes décevantes, tandis que la compagnie American Airlines a bondi de 5,42%.

Parmi les autres valeurs du jour, le constructeur automobile Ford, qui a prévenu qu'il allait inscrire une charge de 2,2 milliards de dollars liée aux retraites de ses salariés dans ses comptes du quatrième trimestre, a reculé de 0,22%.

Netflix a bondi de 7,24% après une note d'analystes de Stifel prédisant que le nombre des abonnés au service de streaming allait doubler dans les cinq prochaines années.

Sur le marché obligataire, le taux à 10 ans sur la dette américaine continuait à reculer, évoluant à 1,731% vers 21H30 GMT contre 1,769% mercredi à la clôture.