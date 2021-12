À Wall Street, le Dow Jones rebondit et efface les pertes de la semaine passée

La Bourse de New York a nettement rebondi lundi et le Dow Jones a effacé les pertes de la semaine précédente, rassuré par les espoirs que le variant Omicron soit moins virulent qu'initialement redouté.

Les taux obligataires sur les bons du Trésor se sont tendus, l'inflation des États-Unis et la politique de la Fed étant en ligne de mire.

Selon des résultats définitifs à la clôture, l'indice Dow Jones a gagné 1,87% à 35,227,03 points. Le Nasdaq a regagné un tiers du terrain perdu la semaine d'avant, prenant 0,93% à 15,225,15 points. L'indice élargi S&P 500 a grimpé de 1,17% à 4.591,67 points.

"Les données préliminaires sur le nouveau variant suggèrent qu'Omicron semble provoquer des infections relativement bénignes", ce qui a redonné du moral aux investisseurs, se félicitaient les analystes de Wells Fargo.

Dimanche, Anthony Fauci, conseiller médical en chef du président américain Joe Biden, a lui-même indiqué : "Jusqu'à présent, il ne semble pas que cela soit très grave".

Par ailleurs, le maire de New York Bill de Blasio est passé à l'offensive contre le virus, annonçant que tous les commerces et entreprises privées de la ville imposeront à leurs salariés d'être vaccinés pour venir travailler à compter du 27 décembre.

Sur une population de 8,5 millions d'habitants, 6,5 millions ont recu au moins une dose de vaccin, selon les données de la mairie.

Le calendrier des indicateurs était maigre en début de semaine mais le marché se positionnait déjà pour la publication vendredi de l'inflation américaine pour novembre (CPI), un chiffre très attendu.

Les analystes estiment que l'indice des prix à la consommation va culminer à 6,7% sur un an contre +6,2% le mois d'avant. Sur un mois, ils prévoient +0,7% contre +0,9% en octobre.

Ces attentes s'ajoutaient au fait que la Fed doit se réunir la semaine prochaine et qu'elle pourrait "réduire son soutien monétaire plus rapidement et ouvrir la voie à une hausse des taux plus tôt", a souligné Joe Manimbo, spécialiste du marché des changes pour Western Union.

En conséquence, les rendements sur les bons du Trésor à 10 ans se tendaient nettement à 1,43% contre 1,34% vendredi tandis que le billet vert est remonté face à l'euro.

Pour Peter Cardillo de Spartan Capital Securities, "le marché commence à se focaliser sur deux facteurs".

"D'une part, l'activité va survivre malgré le nouveau variant, d'autre part la Fed change de politique" en se montrant plus belliciste face à l'inflation, a expliqué l'analyste à l'AFP.

"Ce n'est pas nécessairement négatif pour le marché, car la Fed commence à se rendre compte que l'inflation est sérieuse et qu'il faut s'y attaquer", a-t-il ajouté.

Tous les secteurs du S&P 500 se sont ancrés dans le vert, tirés par les titres industriels (+1,64%) mais aussi ceux du secteur énergétique (+1,50%) alors que les prix du brut ont terminé en forte hausse.

Les actions de l'économie traditionnelle ont eu un vif regain de vigueur comme les compagnies aériennes (Delta +6%, American Airlines +7,88%) ou les croisiéristes (Royal Caribbean +8,25%, Carnival +8%).

Moderna, le fabricant de vaccins, a lâché 13,49% alors que l'un de ses responsables dimanche a laissé entendre que l'efficacité des vaccins pourrait être diminuée face à Omicron. Pfizer (-5,14%) et son partenaire allemand BioNtech (-18,67%) ont aussi lâché du lest.

Les titres de GCP Applied Technologies ont bondi de 17,10% à 31,64 dollars pour se rapprocher de l'offre de Saint Gobain à 32 dollars le titre. Le groupe français a conclu un accord de rachat du spécialiste américain de la chimie de la construction pour 2,3 milliards de dollars (2 milliards d'euros).

Le site américain d'information BuzzFeed, connu pour ses contenus à caractère viral mais aussi pour ses enquêtes au long cours, a fait une entrée discrète à Wall Street.

Sa fusion avec une Spac n'a d'une part pas apporté tout l'argent espéré, les investisseurs, comme ils en ont le droit, ayant en effet récupéré la majeure partie des 288 millions de dollars qui avaient été levés. Le groupe devrait récupérer 16 millions de dollars d'argent frais seulement.

Le titre BZFD, introduit sous les 10 dollars, a terminé en baisse de 11% à 8,56 dollars.