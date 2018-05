Wall Street lestÃ©e Ã  l'ouverture par des rÃ©sultats dÃ©cevants

Wall Street a débuté la séance en baisse jeudi, fragilisée par les résultats décevants de quelques vedettes de la cote dont Tesla et les incertitudes autour des relations commerciales avec la Chine: le Dow Jones perdait 0,46% et le Nasdaq 0,51%.

Ignorant les bonnes nouvelles comme les chiffres trimestriels robustes d'Apple et faisant preuve d'un peu de fébrilité face à la montée des taux d'intérêt, la Bourse de New York avait terminé déjà dans le rouge mercredi: le Dow Jones avait cédé 0,71% et le Nasdaq 0,42%.