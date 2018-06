Wall Street ouvre en baisse, anxieuse face aux conflits commerciaux

Wall Street reculait légèrement à l'ouverture jeudi, les investisseurs hésitant à s'engager à l'approche de la fin du trimestre face aux incertitudes liées aux tensions commerciales.

Vers 13H45 GMT, son indice vedette, le Dow Jones Industrial Average, reculait de 0,34% à 24.036,52 points.

Le Nasdaq, à forte composante technologique, perdait 0,11% à 7.436,74 points.

L'indice élargi S&P 500 baissait de 0,13% à 2.696,10 points.

Après un début de séance sur une note positive mercredi, la Bourse de New York a été entraînée dans le rouge par le message jugé confus de l'administration Trump sur le commerce avec ses principaux partenaires: le Dow Jones a perdu 0,68% et le Nasdaq 1,54%.

Ce renversement de tendance en cours de journée a ébranlé les acteurs du marché, d'autant plus que les indices ont clôturé sous des seuils techniques importants (la moyenne des 50 derniers jours pour le S&P 500 et le Nasdaq et des 200 derniers jours pour le Dow Jones).

"La possibilité que les grands indices continuent à court terme leur repli rend les investisseurs nerveux", a avancé Patrick O'Hare de Briefing.

Dans ce contexte, l'incertitude liée aux multiples conflits commerciaux ouverts par les Etats-Unis avec ses principaux partenaires "poussent certains d'entre eux à prendre leurs bénéfices avant la fin du trimestre", a-t-il noté.

Pour Fawad Razaqzada toutefois, tous les remous autour du commerce occultent ce qui est à ses yeux "l'inquiétude numéro un des marchés": la remontée des taux d'intérêt.

"L'ascension des indices depuis la crise financière a été alimentée par le faible niveau des taux d'intérêt et les programmes d'assouplissement monétaire de la banque centrale. Maintenant que la Réserve fédérale a décidé de retirer son soutien, certains investisseurs estiment qu'il est de plus en plus difficile de justifier l'achat d'actions à ces niveaux élevés", a-t-il justifié.

Le marché obligataire reculait un peu: le rendement sur la dette américaine à 10 ans montait à 2,833% contre 2,826% mercredi soir, et celui à 30 ans à 2,973% contre 2,967% à la précédente clôture.