Wall Street a ouvert en baisse mercredi après plusieurs séances de progression, alors que les tensions commerciales s'intensifiaient: le Dow Jones perdait 0,06% et le Nasdaq 0,05%.

La place new-yorkaise avait terminé en hausse mardi, soutenue par une vague d'enthousiasme pour la saison des résultats d'entreprises et un bond de l'action Tesla après la publication d'un tweet de son PDG évoquant une possible sortie de la cote: le Dow Jones avait progressé de 0,50% et le Nasdaq de 0,31%.