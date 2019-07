Wall Street ouvre en baisse après un rapport sur l'emploi éloignant une baisse des taux

La Bourse de New York a débuté la séance en baisse vendredi après un rapport solide sur l'emploi aux Etats-Unis éloignant la perspective d'une baisse imminente des taux d'intérêt.

Son indice vedette, le Dow Jones Industrial Average, perdait 0,53%, à 26.822,19 points vers 14H15 GMT.

L'indice Nasdaq, à forte coloration technologique, reculait de 0,67%, à 8.115,12 points.

L'indice élargi S&P 500 baissait de 0,66%, à 2.975,93 points.

Selon les chiffres du ministère américain du Travail dévoilés avant l'ouverture de Wall Street, la première économie du monde a créé 224.000 emplois en juin quand les analystes s'attendaient à une hausse plus modeste de 160.000, écartant ainsi pour le moment les craintes d'un ralentissement brutal de sa croissance.

Le taux de chômage est de son côté légèrement remonté à 3,7% (+0,1 point) sous l'effet d'une plus forte participation au marché de l'emploi tandis que la rémunération horaire moyenne a augmenté de 0,2% sur un mois, soit un peu moins que prévu, et de 3,1% sur un an.

"Puisque la Banque centrale américaine accorde plus d'importance au risque d'un ralentissement de la croissance plutôt qu'à la faiblesse de l'inflation, il est peu probable qu'elle décide d'abaisser les taux (lors de sa prochaine réunion) à la fin du mois sauf si on voit une réelle faiblesse de la consommation", a remarqué Christopher Low de FTN Financial.

- Remontée du taux à 10 ans -

Or la récente hausse des indices de la Bourse de New York, qui sont montés mercredi à de nouveaux records avant un jour férié, avait largement été alimentée par l'anticipation d'une baisse de taux au fur et à mesure que certains indicateurs sur l'économie américaine montraient des signes de faiblesse, notamment sur l'emploi en mai.

D'autant que la Réserve fédérale (Fed) avait assuré lors de la dernière réunion de son Comité de politique monétaire mi-juin qu'elle utiliserait "les outils appropriés pour soutenir l'expansion américaine".

De plus en plus d'investisseurs misaient donc sur un coup de pouce imminent de la part de la Fed et évaluaient encore récemment la probabilité d'une baisse des taux fin juillet à 100% selon un outil de la plateforme boursière CME.

La perspective d'une baisse des taux est toujours accueillie positivement à Wall Street car elle se traduit par un coût du crédit moins élevé pour les ménages, les entreprises et les investisseurs et permet ainsi de soutenir la croissance.

Le taux d'intérêt sur la dette américaine à dix ans était dans la foulée tombé mercredi au plus bas depuis la fin 2016.

Alors que s'éloignait vendredi la perspective d'une baisse imminente des taux après les bons chiffres sur l'emploi, ce taux à 10 ans remontait vivement et évoluait à 2,058% contre 1,950% à la clôture mercredi.

Cette remontée permettait au secteur bancaire de rester dans le vert, les grands établissements financiers profitant généralement de taux plus élevés. JPMorgan Chase prenait 0,28%, Bank of America 0,55% et Citigroup 0,38%.

Parmi les autres valeurs du jour, le secteur des semi-conducteurs était sous pression après la diffusion des résultats du géant sud-coréen Samsung Electronics qui a annoncé vendredi s'attendre à une chute de 56% de son résultat opérationnel au deuxième trimestre sur un an.

Qualcomm perdait 1,50%, Nvidia 2,63% et Micron Technology 1,52%.

Amazon lâchait 0,46% alors que le gardien de la concurrence au Royaume-Uni a annoncé vendredi qu'il se penchait sur l'investissement du géant américain dans la société britannique de livraison Deliveroo.