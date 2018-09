Wall Street ouvre en baisse, fragilisée par l'Italie et Tesla

La Bourse de New York a débuté la dernière séance du trimestre dans le rouge vendredi, lestée par les inquiétudes autour du budget italien et le plongeon de Tesla.

Vers 14H15 GMT, l'indice vedette de la place new-yorkaise, le Dow Jones Industrial Average, cédait 0,10%, à 26.414,66 points.

Le Nasdaq, à forte coloration technologique, perdait 0,22%, à 8.024,39 points.

L'indice élargi S&P 500 reculait de 0,11%, à 2.910,75 points.

Wall Street, aidée par la vitalité d'Apple et Amazon et des indicateurs de bonne tenue, avait terminé dans le vert jeudi au lendemain d'annonces sans grande surprise de la Banque centrale américaine (Fed): le Dow Jones avait gagné 0,21% et le Nasdaq s'était apprécié de 0,65%.

Le marché "est de nouveau dans le rouge dans le sillage des Bourses européennes", observent les analystes de Charles Schwab.

La présentation par le gouvernement italien d'un budget prévoyant un déficit à 2,4% du PIB pour les trois prochaines années a ébranlé les investisseurs.

Les valeurs bancaires en étaient particulièrement affectées: JPMorgan Chase cédait 0,65%, Citigroup perdait 1,64%, Bank of America reculait de 0,85%.

Les indicateurs du jour étaient mitigés.

L'inflation sur un an aux Etats-Unis a légèrement décéléré à 2,2% en août, selon l'indice des prix basé sur les dépenses de consommation publié par le département du Commerce.

Les revenus et les dépenses des ménages ont par ailleurs avancé de 0,3% le mois dernier.

L'activité économique dans la région de Chicago a encore ralenti sa progression en septembre pour tomber à son plus bas niveau en cinq mois.

La confiance des consommateurs pour sa part reste à un niveau très élevé en septembre.

- Injection contre la migraine -

Les indices étaient aussi tirés vers le bas par la chute de l'action de Tesla: le fabricant américain de voitures électriques dégringolait de 11,10% alors que le gendarme des marchés financiers (SEC) accuse officiellement son emblématique patron, Elon Musk, d'avoir induit en erreur les investisseurs en évoquant dans un tweet un retrait de la Bourse.

Le marché obligataire se détendait vendredi: le taux d'intérêt sur la dette à 10 ans des États-Unis reculait à 3,036%, contre 3,052% jeudi à la clôture, et celui à 30 ans à 3,175%, contre 3,183% à la précédente fermeture.

Parmi les autres valeurs du jour, Boeing s'appréciait de 0,26%. L'avionneur a décroché un important contrat d'avions d'entraînement et de simulateurs avec l'armée de l'air américaine, d'une valeur pouvant atteindre 9,2 milliards de dollars.

Par ailleurs, un consortium formé par Boeing et Lockheed Martin (-0,13%), United Launch Alliance, a annoncé jeudi soir avoir choisi le moteur BE-4 de Blue Origin, la compagnie spatiale du fondateur d'Amazon Jeff Bezos, pour son futur lanceur Vulcan Centaur.

Le laboratoire pharmaceutique Eli Lilly montait de 0,30% après avoir obtenu le feu vert des autorités américaines pour la commercialisation d'un médicament destiné à prévenir les migraines sous forme d'injection mensuelle.

La chaîne de magasins de vêtements JCPenney plongeait de 8,29% après l'annonce de la démission de son directeur financier, Jeffrey Davis, 14 mois seulement après son arrivée.