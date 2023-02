La Bourse de New York a ouvert en baisse jeudi, bousculée par un indicateur d'inflation plus élevé que prévu et de mauvais chiffres macroéconomiques qui compliquent encore la lecture de la conjoncture aux Etats-Unis.

Dans les premiers échanges, le Dow Jones rendait 0,81%, l'indice Nasdaq abandonnait 1,36% et l'indice élargi S&P 500 cédait 1,12%.