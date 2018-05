Wall Street ouvre en hausse, applaudit les avancÃ©es sur le dossier sino-amÃ©ricain

Wall Street a ouvert en hausse lundi dans le sillage de la signature d'un accord de principe sur le dossier commercial sino-américain, enterrant pour le moment les craintes de guerre commerciale: le Dow Jones prenait 0,75% et le Nasdaq 0,71%.

Les incertitudes sur l'issue des négociations entre les Etats-Unis et la Chine et la hausse des taux d'intérêt sur la dette américaine avaient fait reculer la Bourse de New York la semaine dernière, le Dow Jones ayant cédé 0,47%, le Nasdaq 0,66% et le S&P 500 0,54%.