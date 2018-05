Wall Street ouvre en hausse aprÃ¨s une inflation moins forte qu'anticipÃ©

Wall Street a ouvert en hausse jeudi après la publication de chiffres sur l'inflation moins élevés qu'anticipé, laissant davantage de champ à la Fed avant de remonter ses taux: le Dow Jones prenait 0,16% et le Nasdaq 0,22%.

Mercredi, la Bourse de New York avait terminé en hausse, bénéficiant d'une progression des valeurs énergétiques dans le sillage des cours du pétrole, et financières après un nouveau passage du taux à 10 ans sur la dette américaine au-dessus de 3%: le Dow Jones avait pris 0,75% et le Nasdaq 1,00%.