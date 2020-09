Wall Street ouvre en hausse, espérant finir la semaine sur une bonne note

Wall Street démarrait la séance dans le vert vendredi, espérant regagner un peu du terrain perdu au cours d'une semaine où les géants de la tech ont été chahutés.

Vers 14H20 GMT, son indice vedette, le Dow Jones Industrial Average, montait de 0,39% à 27.642,45 points.

Le Nasdaq s'appréciait de 0,55% à 10.979,71 points. Hésitant sur la direction à prendre, l'indice à forte coloration technologique de Wall Street alternait toutefois entre progression et repli en première partie de séance.

L'indice élargi S&P 500, qui représente les 500 plus grandes entreprises cotées à Wall Street, montait lui de 0,44% à 3.353,99 points.

La Bourse de New York avait terminé dans le rouge jeudi après voir effacé l'ensemble de ses gains du début de séance en raison, notamment, d'un nouveau repli des grands noms de la Silicon Valley: le Dow Jones avait cédé 1,45% et le Nasdaq avait reculé de 1,99%.

"La triste vérité, c'est qu'il n'y a pas d'explication convaincante à la hausse des grands indices à l'ouverture au lendemain d'une forte baisse, qui avait succédé à une forte hausse, qui avait elle-même succédé à une forte baisse", résume Patrick O'Hare de Briefing.com.

"L'orientation à la hausse est sans doute plus liée à celle des valeurs technologiques qu'à tout autre facteur", note M. O'Hare.

Les géants Apple (-1,01%) et Amazon (-0,21%), s'affaissaient toutefois en début de séance new-yorkaise. En revanche, Alphabet, la maison-mère de Google et YouTube, prenait 0,23%, Microsoft montait de 0,46% et Facebook gagnait 0,10%.

Tesla, qui a connu mardi sa pire séance boursière depuis son entrée à Wall Street, cédait 1,23%.

Les principaux indices de la Bourse de New York s'apprêtaient toutefois à enregistrer leur deuxième repli hebdomadaire consécutif.

Au rang des indicateurs, les prix à la consommation aux Etats-Unis ont progressé de 0,4% en août, un rythme un peu ralenti par rapport à celui de juillet, mais supérieur aux attentes, selon l'indice CPI publié vendredi par le département du Travail.

Les analystes attendaient une hausse de 0,3%.

- Peloton à toute vitesse -

Parmi les valeurs du jour, Peloton montait de 4,08%. Le groupe américain a vu son chiffre d'affaires presque tripler au printemps grâce à l'engouement, au plus fort du confinement dû à la pandémie, pour ses vélos d’appartements et ses tapis de course, ainsi que pour ses séances en ligne.

Le géant des logiciels Oracle grimpait de 4,13% après avoir fait part jeudi de revenus et de profits trimestriels supérieurs aux attentes des analystes de Wall Street, profitant notamment des ventes solides de ses produits liés au "cloud" (informatique à distance) et de ses services.

eBay s'appréciait de 0,30%. Le fondateur du célèbre site de vente aux enchères, Pierre Omidyar, a quitté le conseil d'administration de l'entreprise et va endosser le rôle honorifique de directeur émérite. Jesse Cohn, partenaire chez Elliott Management, a aussi cédé sa place au sein du conseil d'administration d'eBay.

Sur le marché obligataire, le taux à 10 ans sur la dette américaine reculait à 0,6707% contre 0,6772% jeudi soir.