La Bourse de New York a ouvert en hausse jeudi, de plus en plus inspirée par la stabilisation du secteur bancaire et des taux obligataires, mais sans euphorie car l'incertitude demeure.

Dans les premiers échanges, le Dow Jones gagnait 0,52%, l'indice Nasdaq prenait 0,79% et l'indice élargi S&P 500 s'appréciait de 0,66%.