Wall Street ouvre en hausse, optimiste sur les mesures de relance

La Bourse de New York a ouvert en hausse lundi, conservant son élan de la semaine dernière, dans un marché rassuré par la perspective d'un gigantesque plan de soutien à l'économie américaine.

Vers 15H05 GMT, l'indice des valeurs vedettes, le Dow Jones Industrial Average, montait de 0,65% à 31.350,79 points.

Le Nasdaq, à forte coloration technologique, prenait 0,74% à 13.958,30 points et l'indice élargi S&P 500 s'appréciait de 0,55% à 3.908,10 points.

Wall Street avait clôturé à des records vendredi, enregistrant sa meilleure semaine en deux mois.

Lors d'une interview dimanche soir sur CNN, la secrétaire du Trésor, Janet Yellen, a affirmé que le plan de relance de 1.900 milliards de dollars pourrait permettre à l'économie américaine de retrouver le plein emploi dès 2022 s'il était adopté.

Le marché "qui ne manque jamais une occasion de progresser avec l'espoir d'un soutien budgétaire", note Patrick O'Hare de Briefing, a réagi de manière positive à ces déclarations.

Les propos de Mme Yellen ont également contribué à tirer les rendements sur les bons du Trésor à 10 ans et 30 ans à leur plus haut niveau en un an.

La perspective d'une croissance économique robuste laisse envisager une hausse de l'inflation, ce qui a tendance à faire monter les taux obligataires.

Parmi les valeurs du jour, Tesla montait de 1,71%. Le constructeur de véhicules électriques a investi 1,5 milliard de dollars dans le bitcoin et va commencer à accepter la devise virtuelle comme moyen de paiement pour l'achat de ses voitures.

Le groupe d'analyses de données et de renseignements Palantir grimpait de 11,79% après l'annonce d'un partenariat avec IBM (+1,05%) destiné à "simplifier la façon dont les entreprises conçoivent et déploient des applications utilisant l'intelligence artificielle".

AstraZeneca montait de 1,49% malgré la suspension par l'Afrique du Sud de la campagne d'immunisation au Covid-19 utilisant le vaccin développé par le laboratoire, dont l'efficacité pour les plus âgés et contre le variant sud-africain du virus est remise en question.