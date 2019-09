Wall Street ouvre en hausse, rassurée par Hong Kong et le Brexit

Wall Street évoluait en hausse mercredi, soutenue par une accalmie dans la crise politique à Hong Kong et l'espoir d'un report du Brexit.

L'indice vedette de la cotation new yorkaise, le Dow Jones Industrial Average, montait de 0,61% à 26.277,53 points vers 14H20 GMT.

Le Nasdaq, à forte coloration technologique, prenait 0,76% à 7.933,99 points et l'indice élargi S&P 500 avançait de 0,62% à 2.924,35 points.

La Bourse de New York avait terminé en nette baisse la veille, lestée par la persistance des tensions commerciales sino-américaines et de nouvelles menaces du président américain, Donald Trump, contre Pékin: le Dow Jones avait perdu 1,08% et le Nasdaq 1,11%.

La cheffe de l'exécutif hongkongais Carrie Lam a accédé mercredi à une demande clé des manifestants en annonçant le retrait définitif du projet de loi sur les extraditions, à l'origine du mouvement de contestation début en juin.

Cette décision a été bien accueillie par les acteurs du marché, qui craignent que la crise à Hong Kong n'entrave les négociations commerciales déjà tendues entre Washington et Pékin.

"Carrie Lam a retiré le projet de loi sur les extraditions qui avait déclenché les protestations, mais il n'est pas certain que cela soit suffisant pour que le calme revienne", a commenté Christopher Low de FTN Financial.

"La Chine a fait savoir qu'elle était prête à déployer des forces de police armées pour réprimer les manifestations si celles-ci ne s'arrêtaient pas", a poursuivi l'expert.

Sur le front du Brexit, les investisseurs affichaient une confiance relative, alors que les chances pour que le Royaume-Uni quitte l'Union européenne sans accord se sont amenuisées mardi après un vote au Parlement britannique représentant un revers cinglant pour le Premier ministre Boris Johnson.

Les députés hostiles à un départ brutal de l'UE ont remporté une motion leur permettant de prendre le contrôle sur l'agenda parlementaire, normalement détenu par le gouvernement.

"Le Parlement britannique a fait baisser la pression qui pèse sur l'Europe. (Boris) Johnson a menacé d'organiser des élections anticipées, mais il n'a peut-être pas suffisamment de voix pour le faire", a souligné M. Low.

- Prévisions décevantes pour Starbucks -

Par ailleurs, le département du Commerce a annoncé mercredi une réduction du déficit commercial américain en juillet sous l'effet combiné d'une baisse des importations en provenance de Chine, frappée par la guerre des tarifs douaniers, et d'une hausse des exportations.

Toutefois, le déficit commercial des Etats-Unis avec le reste du monde a continué de se creuser depuis le début de l'année.

Sur le marché obligataire, le taux à 10 ans sur la dette américaine remontait à 1,483% contre 1,457% à la clôture de mardi.

Parmi les valeurs du jour, Starbucks chutait de 3,3% après avoir fait état d'objectifs financiers inférieurs aux attentes pour l'exercice fiscal 2019-2020.

Les actions de Lyft (+0,9%) et Uber (+2,2%) remontaient après avoir atteint leur plus bas historique la veille à la clôture. Une proposition de loi en Californie vise à contraindre les deux groupes à octroyer aux conducteurs des services voitures avec chauffeurs le statut de salariés et non de travailleurs indépendants.

Walmart progressait de 0,4%. Le géant de la grande distribution a annoncé mardi mettre fin à la vente de munitions pour armes semi-automatiques, un mois après la tuerie d'El Paso au Texas dans l'une de ses enseignes.