Wall Street ouvre en légère hausse, aidée par Walmart et Cisco

La Bourse de New York montait à l'ouverture jeudi, soutenue par les résultats meilleurs que prévu de Cisco et Walmart et des indicateurs américains de bonne tenue.

L'indice vedette de Wall Street, le Dow Jones Industrial Average, montait vers 14H15 GMT de 0,77%, à 25.845,91 points, et l'indice Nasdaq, à forte coloration technologique, de 0,92%, à 7.893,97 points.

L'indice élargi S&P 500 s'appréciait de 0,93%, à 2.877,59 points.

Wall Street avait terminé en nette hausse mercredi, la possibilité d'un report de taxes américaines à l'importation punitives sur le secteur automobile reléguant au second plan des indicateurs mitigés sur l'économie en Chine et aux Etats-Unis: le Dow Jones avait grimpé de 0,45% et le Nasdaq de 1,13%.

Les investisseurs saluaient notamment jeudi les chiffres sur les performances trimestrielles du géant de la distribution Walmart (+3,41%) et de l'équipementier en télécoms Cisco (+5,28%), deux membres du Dow Jones.

Walmart a annoncé jeudi un bond de 80% de son bénéfice net, à 3,84 milliards de dollars, grâce à ses meilleures ventes trimestrielles depuis neuf ans aux Etats-Unis.

Cisco (routeurs, téléphones IP...) a de son côté publié des résultats un peu supérieurs aux attentes pour le troisième trimestre de son exercice décalé, avec notamment un bénéfice net trimestriel de 3 milliards de dollars.

- Buffett dévoile sa part dans Amazon -

Les statistiques sur la santé de l'économie américaine diffusées mercredi permettaient de leur côté d'atténuer les chiffres décevants publiés la veille sur les ventes au détail et la production industrielle.

Les mises en chantier de logements ont rebondi plus que prévu en avril tandis que les demandes hebdomadaires d'allocations chômage ont été supérieures aux prévisions pour la semaine achevée le 11 mai.

Les investisseurs continuaient par ailleurs à surveiller les tensions commerciales entre la Chine et les Etats-Unis.

Dernier soubresaut en date: le président américain, Donald Trump, a interdit mercredi aux réseaux américains de télécoms de se fournir en équipements auprès de sociétés étrangères jugées à risque, une mesure "d'urgence nationale" ciblant d'abord la Chine et l'opérateur Huawei.

Pékin a rétorqué jeudi en mettant Washington en garde contre "une atteinte" aux relations commerciales.

Moins d'une semaine après l'échec de tractations entre les deux pays, le secrétaire américain au Trésor, Steven Mnuchin, a par ailleurs déclaré mercredi au Sénat qu'il se rendrait à Pékin dans un proche avenir afin de reprendre les négociations. Le ministère chinois du Commerce a toutefois indiqué jeudi n'avoir "aucune information" sur une visite des responsables américains.

Parmi les autres valeurs du jour, Amazon montait de 2,19% alors que Berkshire Hathaway (+1,29%), la holding du milliardaire Warren Buffett, a révélé avoir pris une participation équivalente à 861 millions de dollars dans le géant du commerce en ligne.

Goldman Sachs, qui a annoncé jeudi l'acquisition d'une société de gestion de grosses fortunes pour 750 millions de dollars, s'appréciait de 1,16%.

Tesla baissait de 1,85% alors que le groupe a annoncé le départ de son directeur de la communication, Dave Arnold.

Sur le marché obligataire, le taux sur la dette à 10 ans des Etats-Unis montait à 2,404%, contre 2,373% mercredi soir.