Wall Street ouvre en légère hausse en attendant un compte-rendu de la Fed

Wall Street montait légèrement à l'ouverture mercredi, prudente en attendant le compte-rendu d'une réunion de la Banque centrale américaine et des informations sur les négociations sino-américaines.

Vers 14H40 GMT, l'indice vedette de la Bourse de New York, le Dow Jones Industrial Average, s'appréciait de 0,06%, à 25.907,35 points.

L'indice Nasdaq, à forte coloration technologique, avançait de 0,15%, à 7.498,23 points.

L'indice élargi S&P 500 prenait 0,02%, à 2.780,36 points.

La Bourse de New York avait déjà fini en petite hausse mardi, s'accrochant à l'espoir d'une avancée rapide des discussions commerciales entre responsables américains et chinois, entrées mardi dans une nouvelle phase à Washington: le Dow Jones avait gagné 0,03% et le Nasdaq 0,19%.

Mercredi, "l'excitation du jour tourne autour de la diffusion des minutes de la réunion (du Comité de politique monétaire de la Réserve fédérale) qui s'est tenue en janvier", a souligné Paul Donovan d'UBS.

La Fed avait alors laissé les taux d'intérêt inchangés et promis explicitement qu'elle serait "patiente" pour de futures hausses de taux.

L'institution "faisait très attention, en début d'année, à relayer un message convergent mais on a observé plus récemment une certaine diversité d'opinions", a relevé M. Donovan.

Le président de la Fed de New York John Williams a par exemple "suggéré mardi qu'il faudrait vraiment une modification des prévisions de croissance ou d'inflation pour déclencher une nouvelle hausse de taux", a relevé le spécialiste.

Les acteurs du marché sont en tout cas à l'affût de tout élément justifiant la position plus prudente de la Fed et de tout détail sur la normalisation du bilan d'actifs que la banque centrale détient.

La question des négociations commerciales restait aussi au centre de l'attention alors que le président américain a réaffirmé que l'échéance du 1er mars, au-delà de laquelle les Etats-Unis menacent d'infliger des surtaxes si aucun accord n'a été trouvé, n'était "pas une date magique".

Sur le marché obligataire, le taux d'intérêt sur la dette à dix ans montait à 2,648% contre 2,634% mardi à la clôture, et celui sur la dette à 30 ans à 3,003%, contre 2,978% la veille.