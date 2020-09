Wall Street ouvre en ordre dispersé pour terminer la semaine

Wall Street a ouvert en ordre dispersé vendredi, luttant pour terminer la semaine sur une bonne note après avoir conclu en baisse trois semaines d'affilée.

Vers 13H55 GMT, son indice vedette, le Dow Jones Industrial Average, avait un pied dans le rouge perdant 0,01% à 26.812,46 points. Le Nasdaq, à forte coloration technologique, grappillait 0,05% à 10.678,01 points.

L'indice élargi S&P 500, qui représente les 500 plus grandes entreprises cotées à Wall Street, perdait 0,21% à 3.239,85 points.

La Bourse de New York, toujours préoccupée par les inquiétudes politiques, économiques et sanitaires, avait terminé modestement dans le vert jeudi, après une séance en dents de scie.

Le Dow Jones avait pris 0,20%, tandis que le Nasdaq avait avancé de 0,37%.

"Ca serait un gros jour si le marché boursier parvenait à éviter de terminer sur des pertes pour la quatrième semaine consécutive", a affirmé Patrick O'Hare de Briefing qui s'attendait comme la veille à une séance volatile.

Les investisseurs sont à l'affût de signes positifs sur la reprise de négociations entre démocrates et républicains pour parvenir à un programme de soutien à l'économie.

"Il y a des informations selon lesquelles le Secrétaire au Trésor Steven Mnuchin et la cheffe des démocrates à la Chambre Nancy Pelosi doivent reprendre les discussions, mais d'autres nouvelles laissent suggérer que la nouvelle proposition démocrate d'un stimulus de 2.400 milliards de dollars ne va pas du tout passer avec les républicains", affirme Patrick O'Hare.

Vendredi, le chiffre des commandes de biens durables pour août a été décevant, s'inscrivant en hausse de 0,4% quand les attentes misaient sur une progression de 0,9%.

Des analystes laissaient entendre que le marché était également de plus en plus préoccupé par l'éventualité d'une période d'élection prolongée, alors que Donald Trump a refusé à plusieurs reprises cette semaine de promettre une transition pacifique du pouvoir s'il perdait en novembre.

"Il y a sur le marché un sentiment palpable d'angoisse qu'il y ait un résultat d'élection retardé ou bien un résultat contesté", a encore déclaré Patrick O'Hare.

Sur le marché obligataire, le taux à 10 ans sur la dette américaine baissait à 0,6544 % contre 0,6659% jeudi soir.

Au rang des titres à la hausse, Tesla grimpait de plus de 3% et les croisiéristes Carnival (+4%) et Norvegian Cruise (+8,5%) profitaient de recommandations d'analystes.