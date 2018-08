Wall Street ouvre en petite hausse après un rapport mitigé sur l'emploi

La Bourse de New York a débuté la séance en légère hausse vendredi, hésitant à s'engager après un rapport en demi-teinte sur l'emploi américain et de nouvelles menaces de représailles commerciales à l'encontre des Etats-Unis: le Dow Jones prenait 0,03% et le Nasdaq 0,23%.

Wall Street avait terminé en ordre dispersé jeudi, l'envolée d'Apple, la première entreprise privée à franchir le cap des 1.000 milliards de dollars en Bourse, n'effaçant pas totalement un regain de tensions entre Washington et Pékin: le Dow Jones avait cédé 0,03% tandis que le Nasdaq avait gagné 1,24%.