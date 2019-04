Wall Street ouvre près de l'équilibre à l'entame d'une semaine chargée

La Bourse de New York évoluait près de l'équilibre à l'ouverture lundi, marquant une pause au début d'une semaine riche en événements économiques, entre résultats d'entreprises, réunion de la Banque centrale américaine et rapport sur l'emploi.

Vers 13H45 GMT, l'indice vedette de Wall Street, le Dow Jones Industrial Average, s'effritait de 0,01% à 26.541,44 points.

L'indice Nasdaq, à forte coloration technologique, s'appréciait en revanche de 0,08% à 8.152,85 points et l'indice élargi S&P 500 de 0,09% à 2.942,41 points.

Wall Street avait fluctué la semaine dernière au gré des publications trimestrielles des sociétés et de l'annonce d'une croissance américaine bien plus forte que prévu en début d'année, faisant grimper le Nasdaq (+1,85% sur la semaine) et le S&P 500 (+1,20%) à des sommets inédits tandis que le Dow Jones enregistrait une baisse hebdomadaire de 0,06%.

Près de la moitié des entreprises du S&P 500 ont désormais dévoilé leurs chiffres du premier trimestre. Et 77% d'entre elles ont publié des bénéfices supérieurs aux attentes des analystes.

Conséquence: selon les nouvelles estimations compilées par le cabinet FactSet, les entreprises du S&P 500 devraient en moyenne faire part d'un repli de 2,3% de leurs profits sur les trois premiers mois de l'année, ce qui est une amélioration par rapport à la baisse de 3,9% attendue une semaine auparavant.

Cette petite embellie "est la conséquence de marges meilleures que prévu, et non d'une hausse supérieure aux attentes de leur chiffre d'affaires", a remarqué Nicholas Colas de DataTrek.

Au-delà des résultats d'entreprises, dont ceux des géants de la tech Alphabet, la maison mère de Google, lundi après la clôture, et Apple mardi, les investisseurs surveilleront la conférence de presse du président de la Banque centrale américaine mercredi.

Alors que la Fed avait créé la surprise en mars en annonçant vouloir faire une pause sur les hausses des taux d'intérêt cette année, les investisseurs se demandent si, au vu de la solidité de la croissance américaine, Jerome Powell ne pourrait pas durcir un peu son discours et laisser entrevoir un nouveau resserrement de la politique monétaire.

Après l'annonce d'une augmentation du Produit intérieur brut de 3,2% vendredi, le département du Commerce a en effet indiqué lundi que les dépenses des ménages avaient signé en mars leur plus forte hausse mensuelle en presque 10 ans.

Mais dans le même temps, si l'inflation sur un an s'est légèrement redressée (+1,5%), elle reste bien en dessous de la cible de 2% de la Banque centrale.

Pour se faire une meilleure idée de la vigueur de la première puissance économique mondiale, les acteurs du marché surveilleront par ailleurs de près le rapport mensuel sur l'emploi aux Etats-Unis.

Sur le marché obligataire, le taux d'intérêt à 10 ans sur la dette américaine montait à 2,527%, contre 2,498% vendredi à la clôture.