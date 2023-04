Wall Street ouvre prudemment dans le vert après le ralentissement de l'inflation américaine

La Bourse de New York a ouvert prudemment dans le vert mercredi, après le ralentissement de l'inflation américaine en mars, à 5% sur un an, un plus bas en presque deux ans.

L'indice Dow Jones avançait de 0,54% vers 14H20 GMT. Le Nasdaq, à dominante technologique, grappillait 0,25%, tandis que l'indice élargi S&P 500 prenait 0,45%.

La veille, Wall Street était aussi restée prudente, clôturant en ordre dispersé autour de l'équilibre.

La hausse des prix américains à la consommation (CPI), un indicateur très attendu, a ralenti en mars sur un an, à 5% contre 5,1% prévu, surtout grâce à une baisse des prix de l'énergie.

C'est son plus bas niveau depuis mai 2021. Toutefois, l'inflation sous-jacente, hors alimentation et énergie, reste tenace sur douze mois à 5,6%, contre 5,5% le mois d'avant, toujours à cause de l'augmentation des prix des logements et des transports.

Ces données plaident en tout cas pour un autre relèvement modeste des taux d'intérêt de la Réserve fédérale en mai, s'accordaient à dire les analystes.

Mais, si la tendance de l'inflation continue de reculer, certains espèrent que cela pourrait être la fin proche du cycle de hausses de taux de la Fed.

Ainsi sur le marché des changes, le dollar lâchait plus d'un demi-point de pourcentage par rapport à l'euro (à 1,0973 dollar pour un euro) comme à travers le Dollar Index qui compare le billet vert à un panier de devises.

Quant aux rendements obligataires, ils reculaient aussi à 3,39% contre 3,42% la veille pour le bon du trésor à 10 ans et à 3,97% contre 4,02% mardi pour celui à deux ans.

"L'indice des prix a offert aujourd'hui du grain à moudre pour les faucons", partisan d'une politique monétaire stricte, "comme pour les colombes", qui la souhaitent plus souple, ont résumé les analystes de Schwab.

"A +0,1% sur le mois, l'indice CPI est inférieur aux attentes et pourrait alimenter l'idée que l'inflation ralentit. Mais à +0,4%, la progression de l'indice sous-jacent, hors alimentation et énergie, suggère qu'il y a encore du travail à faire pour la Réserve fédérale alors qu'elle lutte contre une hausse des prix tenace", ont-ils ajouté.

Les investisseurs auront vers 18H00 GMT l'occasion d'examiner les "minutes" de la Fed, c'est-à-dire le compte rendu de la dernière réunion monétaire de la banque centrale améicaine lorsqu'elle avait encore relevé les taux malgré la mini-panique bancaire.

Du côté des valeurs, le vendeur de voitures d'occasion CarMax subissait des prises de profits (4,31%), alors qu'il s'était envolé la veille de presque 10% après l'annonce de résultats meilleurs qu'attendu au quatrième trimestre.

Moderna, le fabricant de vaccins, rebondissait de 1,20% après avoir lâché 3% la veille, sur des nouvelles que son vaccin contre la grippe n'a pas affiché le succès escompté.

Du côté de la tech, la plateforme d'échanges de cryptomonnaies Coinbase cédait 1,58%.

Block, la société dédiée aux transactions financières, allant du paiement chez les commerçants aux versements entre particuliers, baissait de 1,84%. L'action du site de commerce électronique dédié aux artisans, Etsy, perdait 1,60%.

Parmi les grandes banques qui s'apprêtent à divulguer leurs résultats vendredi, Citigroup (-0,36%) perdait une partie du terrain gagné la veille, de même que Wells Fargo (-0,24%). JPMorgan Chase progressait de 0,84%.