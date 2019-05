Wall Street plombée à l'ouverture par les représailles commerciales chinoises

La Bourse de New York dégringolait à l'ouverture lundi, frappée de plein fouet par la brusque montée des tensions commerciales entre la Chine et les Etats-Unis avec des représailles de Pékin.

Vers 13H55 GMT, l'indice vedette de la Bourse de New York, le Dow Jones Industrial Average, cédait 1,98% à 25.429,77 points.

L'indice Nasdaq, à forte coloration technologique, perdait 2,72% à 7.701,46 points et l'indice élargi S&P 500 2,08% à 2.821,47 points.

Les soubresauts des négociations sino-américaines avaient déjà tenu les investisseurs en haleine au cours des dernières séances, faisant baisser la semaine dernière le Dow Jones de 2,0% et le Nasdaq de 3,0%.

Après une nouvelle session de pourparlers, responsables américains et chinois s'étaient quittés vendredi sans accord mais en prévoyant a priori de se revoir.

Le ton est monté durant le week-end, Donald Trump ayant notamment promis une situation "bien pire" si la négociation devait se poursuivre au cours de son éventuel second mandat de président des Etats-Unis. Dans un autre tweet lundi, le locataire de la Maison Blanche a conseillé à la Chine de ne pas "répliquer" aux nouvelles taxes douanières imposées par les Etats-Unis, prédisant qu'une escalade dans cette guerre commerciale "ne ferait qu'empirer les choses".

Ces menaces n'ont pas empêché la Chine d'annoncer lundi, en mesures de représailles, une augmentation à partir du 1er juin de ses droits de douane sur des produits américains représentant 60 milliards de dollars d'importations annuelles.

"On était préparé à ce que les négociations ne parviennent pas forcément à un succès vendredi, mais pas à ce durcissement du ton de Donald Trump dans ses tweets et à l'annonce de mesures de rétorsion chinoises", a commenté Gregori Volokhine de Meeschaert Financial Services.

"La question maintenant est de savoir si on parvient à un accord en deux semaines ou si ces évolutions traduisent un réel échec", a-t-il ajouté.

Des groupes américains générant une importante part de leur chiffre d'affaires en Chine étaient en tout cas particulièrement chahutés lundi, à l'instar du constructeur aéronautique Boeing (-2,78%), du fabricant d'engins de chantiers Caterpillar (-4,22%) ou du conglomérat industriel 3M (-1,13%). Apple, qui importe beaucoup de composants et produits finis depuis la Chine, dégringolait pour sa part de 5,10%.

Le marché chutait également pour des raisons plus techniques, selon M. Volokhine: certains investisseurs ayant beaucoup parié depuis le début de l'année sur un marché stable et un faible niveau de volatilité, doivent désormais, face au regain de fébrilité des traders, se délester de leurs positions.

Sur le marché obligataire, le taux sur la dette à 10 ans des Etats-Unis baissait à 2,409% contre 2,467% vendredi soir.