Wall Street, portée par les banques, ouvre en hausse

La Bourse de New York montait nettement à l'ouverture vendredi, entraînée par les résultats meilleurs que prévu des géants bancaires JPMorgan Chase et Wells Fargo et l'envolée de Disney.

Vers 13H55 GMT, l'indice vedette de Wall Street, le Dow Jones Industrial Average, prenait 1,04% à 26.415,86 points et le Nasdaq, à forte coloration technologique, montait de 0,43% à 7.981,68 points.

L'indice élargi S&P 500 montait de 0,71% à 2.908,77 points, se rapprochant ainsi un peu plus du record établi le 20 septembre 2018 (à 2.930,75 points à la clôture).

Wall Street avait clôturé en légère baisse jeudi, les investisseurs restant en retrait à la veille des résultats de ces entreprises donnant le coup d'envoi de la saison des résultats trimestriels: le Dow Jones avait cédé 0,05% et le Nasdaq 0,21%.

Les investisseurs saluaient les publications de JPMorgan Chase (+4,23%) et Wells Fargo (+1,33%).

JPMorgan Chase en particulier a fait part de bénéfices et recettes trimestriels "record" en raison d'une bonne santé de l'économie américaine qui s'est traduite par des hausses des demandes de ses cartes bancaires, des crédits octroyés et des dépôts enregistrés.

Wells Fargo, secouée par les scandales et en quête d'un patron, a de son côté fait part de chiffres trimestriels meilleurs que prévu grâce notamment à une légère hausse des crédits.

Le sous-indice regroupant les entreprises du secteur financier s'appréciait dans son ensemble de 2,25%.

Disney pour sa part bondissait de 10,91% et évoluait au plus haut niveau de son histoire, après l'annonce du lancement prochain d'une plateforme de streaming vidéo, Disney+, qui tentera de rivaliser avec le géant Netflix. Ce dernier reculait de 4,21% vendredi.

Autre grande annonce du jour, le rachat par la major pétrolière Chevron de sa compatriote Anadarko pour 33 milliards de dollars. Si Chevron cédait 4,76%, Anadarko s'envolait de 32,81%. Et le sous-indice représentant le secteur de l'énergie prenait 1,03%.

Par ailleurs, selon des chiffres publiés vendredi par les Douanes chinoise, les exportations du pays sont vigoureusement reparties à la hausse en mars, tandis que les importations ont accéléré leur repli, un signe encourageant au moment où se multiplient les questions sur la solidité de la deuxième puissance économique mondiale.

Ces statistiques, combinées à la grosse opération dans le secteur énergétique et aux résultats records de JPMorgan Chase, "représentent un bon trio de nouvelles pour alimenter l'appétit des investisseurs pour le risque", a remarqué Patrick O'Hare de Briefing.

Le taux d'intérêt à 10 ans sur la dette américaine montait à 2,551%, contre 2,497% jeudi à la clôture.