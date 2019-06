Wall Street, reprenant son souffle, évolue dans le rouge

La Bourse de New York reculait légèrement peu après l'ouverture vendredi, faisant une pause après avoir emmené le S&P 500 à un nouveau record et après de nouvelles tensions géopolitiques.

Son indice vedette, le Dow Jones Industrial Average, cédait 0,04%, à 26.741,51 points.

L'indice Nasdaq, à forte coloration technologique, perdait 0,37%, à 8.021,52 points.

L'indice élargi S&P 500 lâchait 0,16%, à 2.949,24 points.

Wall Street avait terminé en nette hausse jeudi, entraînée par une Banque centrale américaine se disant prête à agir en cas de besoin et par l'envolée des cours du pétrole: le S&P 500 s'était apprécié de 0,95%, le Dow Jones de 0,94% et le Nasdaq de 0,80%.

"Le marché des actions a pas mal grimpé en peu de temps, électrisé par l'idée de prochaines baisses des taux", rappelle Patrick O'Hare, de Briefing.

La Banque centrale américaine a en effet assuré mercredi que, face aux tensions commerciales et au ralentissement de l'économie, elle était prête à agir pour soutenir la croissance. Une grande majorité des observateurs s'attend désormais à une baisse des taux lors de la prochaine réunion de l'institution en juillet.

Largement porté par cette anticipation, le S&P 500 avait pris 7,6% depuis le 3 juin.

Le taux d'emprunt à 10 ans des États-Unis était, lui, passé jeudi sous le seuil des 2% pour la première fois depuis 2016. Il se redressait vendredi et évoluait à 2,032%.

Les investisseurs sont d'autant plus en retrait qu'il y a "de plus en plus d'incertitudes autour de la situation entre les Etats-Unis et l'Iran et autour de la situation entre les Etats-Unis et la Chine", a relevé M. O'Hare.

Après avoir abattu un drone américain, l'Iran a averti vendredi qu'il défendrait son territoire contre toute attaque des Etats-Unis. Le président américain, Donald Trump, a pour sa part affirmé vendredi ne pas être "pressé" de répondre militairement à l'Iran, expliquant avoir annulé au dernier moment des frappes prévues jeudi soir car elles auraient fait de nombreuses victimes et étaient à ses yeux disproportionnées.

Les acteurs du marché restent aussi sur leurs gardes à l'approche de la rencontre prévue au sommet du G20 à Osaka la semaine prochaine entre Donald Trump et son homologue chinois, Xi Jinping, en se demandant si elle pourrait remettre les négociations sur de bons rails.