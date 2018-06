Wall Street, reprenant son souffle, ouvre en petite hausse

Wall Street a ouvert en petite hausse mardi après deux séances de progression plus nette, les courtiers reprenant leur souffle dans un contexte commercial fragile entre les Etats-Unis et ses partenaires: le Dow Jones prenait 0,01% et le Nasdaq 0,20%.

La place new-yorkaise avait terminé en hausse lundi, le Nasdaq affichant un nouveau record à 7.606,46 points grâce à une avancée vigoureuse des valeurs technologiques, les courtiers ignorant les craintes de guerre commerciale: le Dow Jones avait pris 0,72% et le Nasdaq 0,69%.