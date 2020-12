Wall Street s'offre encore des records pour la dernière séance de 2020

La Bourse de New York a conclu sur de nouveaux records sa dernière séance de 2020, une année faste et tumultueuse pour les marchés financiers, avec le marasme provoqué par la pandémie de Covid-19.

Selon des résultats définitifs à la clôture, le Dow Jones a inscrit un nouveau record, après celui de la veille, à 30.606,48 points, en hausse de 0,65%.

L'indice élargi S&P 500 a lui aussi engrangé un plus haut à 3.756,07 points, en hausse de 0,64%. Le Nasdaq, à forte coloration technologique, a avancé de 0,14%, se hissant à dix points de son précédent record, à 12.888,28 points.

"La séance a démarré de façon mitigée, les investisseurs prenant leurs bénéfices mais après cela, le marché a réédité ce qu'il a fait tout au long de l'année et terminé sur une bonne note", a commenté Peter Cardillo, de Spartan Capital Securities.

Si le Dow Jones et le S&P 500, indice plus représentatif du marché américain, ont franchi de nouveaux sommets jeudi, le Nasdaq qui concentre les grandes valeurs de la tech a avancé plus lentement. "On a assisté à une petite rotation à la fin de l'année, les investisseurs choisissant plutôt de sortir de la technologie" pour se placer sur les titres de l'économie traditionnelle, a ajouté l'analyste.

"Si pour +Main Street+ (le grand public, NDLR) l'année a été horrible, pour Wall Street, elle a été fantastique !", a conclu Patrick O'Hare de Briefing.com.

Vendredi, les marchés seront fermés pour observer le Nouvel An.