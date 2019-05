Wall Street, scrutant les négociations Chine-USA, ouvre en légère baisse

Wall Street a débuté la séance en légère baisse mercredi, hésitant face aux incertitudes croissantes sur l'avancée des négociations commerciales entre les Etats-Unis et la Chine.

Vers 14H10 GMT, l'indice vedette de la Bourse de New York, le Dow Jones Industrial Average, cédait 0,03% à 25.957,21 points.

L'indice Nasdaq, à forte coloration technologique, perdait 0,07%, à 7.958,26 points, et l'indice élargi S&P 500 cédait 0,05%, à 2.882,60 points.

La Bourse de New York s'était enfoncée dans le rouge mardi, assommée par l'annonce surprise par l'administration américaine de taxes supplémentaires sur les importations chinoises au moment où Washington et Pékin entament une nouvelle phase délicate de pourparlers: le Dow Jones avait plongé de 1,79% et le Nasdaq de 1,96%.

"L'anxiété liée à l'accord commercial, qui a lesté le marché hier, pèse encore aujourd'hui" et les indices "fluctuent au gré des gros titres" sur le sujet, a relevé Patrick O'Hare de Briefing.

Donald Trump notamment souffle le chaud et le froid sur Twitter.

Il avait pris les marchés par surprise en annonçant dimanche une hausse de droits de douane additionnels de 10 à 25% sur 200 milliards d'importations chinoises dès ce vendredi, son administration justifiant le lendemain cette nouvelle mesure par le fait que la Chine était revenue sur de récents engagements.

Mercredi, il a tweeté peu avant l'ouverture que les responsables chinois attendus jeudi et vendredi pour de nouvelles négociations à Washington faisaient le déplacement "pour nouer un accord".

Outre une plus grande ouverture du marché chinois aux produits américains, les Etats-Unis exigent notamment des changements structurels pour mettre fin aux transferts forcés de technologie américaine, au "vol" de la propriété intellectuelle ou aux subventions aux entreprises publiques.

Les investisseurs portent d'autant plus d'attention aux négociations que des données chinoises ont confirmé mercredi l'impact de la guerre commerciale sur la deuxième puissance économique mondiale: après avoir bien résisté fin 2018, le commerce extérieur de Pékin accuse désormais le coup des sanctions avec des exportations en baisse de 2,7% sur un an en avril. A destination des seuls Etats-Unis, les exportations chinoises ont reculé de 13,2% par rapport à un an plus tôt.

- Perte massive pour Lyft -

Mercredi, les investisseurs étaient aussi ébranlés par une montée des tensions géopolitiques entre les Etats-Unis et l'Iran, Téhéran ayant annoncé mercredi qu'il s'affranchissait de deux engagements pris dans le cadre de l'accord international sur son programme nucléaire de 2015, en réponse à la dénonciation unilatérale de ce pacte par Washington il y a un an jour pour jour.

Sur le front des valeurs, le titre de l'éditeur de jeux vidéo Electronic Arts grimpait de 2,33% après avoir annoncé une prévision de résultats en forte croissance pour son exercice 2020.

Le géant du négoce des céréales et matières premières agricoles Bunge, qui a annoncé mercredi être repassé dans le vert au premier trimestre malgré un chiffre d'affaires en repli et avoir engagé une vaste restructuration à sa tête, s'appréciait de 5,06%.

La société de mise en relation entre chauffeurs et particuliers Lyft reculait de 2,91%. Le groupe, qui a annoncé mardi soir des pertes de plus d'un milliard de dollars au premier trimestre, a aussi dévoilé un partenariat avec Waymo, la filiale de Google, dans le secteur de la voiture autonome.

Le spécialiste des rencontres en ligne Match Group bondissait de 7,40% après des résultats trimestriels dopés par le nombre croissant d'utilisateur de son application Tinder.

Le spécialiste de produits cosmétiques Coty reculait de 2,90%. Le groupe a certes réduit sa perte nette au premier trimestre à 12 millions de dollars mais son chiffre d'affaires a reculé de 10%.

Sur le marché obligataire, le taux sur la dette à 10 ans des Etats-Unis baissait à 2,444% contre 2,457% mardi soir.