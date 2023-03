Wall Street se replie après des propos de Powell sur la remontée des taux

La Bourse de New York s'est soudainement enfoncée dans le rouge mardi après que le président de la banque centrale américaine a indiqué que les taux de l'institution pourraient aller plus haut que prévu jusqu'à présent.

Vers 15H40 GMT, le Dow Jones reculait de 0,47%, le Nasdaq de 0,29% et le S&P 500 de 0,55%.

Les indices fluctuaient autour de l'équilibre à l'ouverture, les investisseurs ne voulant pas s'engager avant de savoir ce que pourrait dire le responsable sur les prochaines décisions de la banque centrale devant une commission sénatoriale.

Or ce dernier a souligné que le principal taux directeur de la Fed, qui grimpe depuis un an pour juguler l'inflation, pourrait continuer son ascension au-delà du niveau auquel les responsables de l'institution le voyaient jusqu'à présent s'arrêter, soit 5,1%.

"Les données économiques les plus récentes sont plus fortes que prévu, ce qui suggère que le niveau final des taux d'intérêt sera susceptible d'être plus élevé que prévu", a-t-il dit devant les sénateurs.

Le taux terminal est le niveau jusqu'auquel la Fed fera grimper ses taux. Le grand jeu des investisseurs actuellement est d'essayer de deviner jusqu'où ils iront.

Au vu des récents chiffres sur l'inflation, qui reste élevée, de la consommation, qui reste solide, et du chômage, qui reste très bas, ce chiffre est sans cesse relevé.

Dans la foulée des propos de M. Powell, le taux de l'emprunt des Etats-Unis à 2 ans a bondi à son niveau le plus élevé depuis 2007, à 4,97%.

Le taux à 10 ans s'est lui aussi tendu, repassant brièvement au-dessus du seuil des 4%.

Jerome Powell "s'est montré très agressif, probablement plus qu'attendu par les observateurs", a relevé Peter Cardillo de Spartan Capital Securities. Ses propos "suggèrent qu'on pourrait avoir une hausse de 50 points de base" lors de sa prochaine réunion, a-t-il souligné.

En février, la Fed avait relevé ses taux de 25 points de base, marquant alors un ralentissement par rapport aux précédentes hausses de taux, de 50 ou de 75 points de base. Le taux directeur de la Fed, qui était compris il y a un an dans une fourchette de 0 à 0,25%, s'élève désormais à 4,50-4,75%.

Or avec une Fed plus agressive sur les taux, pour lutter contre l'inflation, augmente aussi le risque de récession, ce qui aurait un impact sur les bénéfices des entreprises.

Du côté des valeurs, les compagnies aériennes JetBlue et Spirit prenaient respectivement 0,24% et 0,33% alors que, selon les médias américains, le ministère de la Justice s'apprête à lancer un processus formel pour s'opposer à leur fusion.

Meta, la maison mère de Facebook et Instagram, montait de 1,59% après un article de Bloomberg évoquant des suppressions d'emplois allant au-delà de la réduction des effectifs de 13% annoncée en novembre. Son patron, Mark Zuckerberg, avait promis début février que 2023 serait "l'année de l'efficacité", suggérant ainsi que de nouvelles coupes pourraient venir.

Le fabricant de pick-up électriques Rivian, qui peine à accélérer sa production, chutait de 11,47% après avoir fait part de son intention de proposer sur le marché pour 1,3 milliard de dollars d'obligations.

WW International, qui propose les régimes minceur Weight Watchers, bondissait de 40,05% après avoir annoncé l'acquisition de la société Sequence, qui propose des consultations en ligne avec des spécialistes de la gestion du poids.