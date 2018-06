Wall Street soutenue à l'ouverture par Nike et les banques

Wall Street montait à l'ouverture vendredi, portée par la bonne santé du secteur bancaire après des tests de résistance annuels de la Réserve fédérale et par l'accueil positif des résultats de Nike.

Vers 13H55 GMT, son indice vedette, le Dow Jones Industrial Average, avançait de 0,94% à 24.443,88 points.

Le Nasdaq, à forte composante technologique, prenait 0,69% à 7.555,09 points.

L'indice élargi S&P 500 gagnait 0,68% à 2.734,84 points.

La Bourse de New York avait terminé en hausse jeudi à l'issue d'une séance en dents de scie, aidée par les secteurs de la technologie et de la banque dans un marché perplexe face aux tensions commerciales: le Dow Jones s'était apprécié de 0,41% et le Nasdaq de 0,79%.

La banque centrale américaine a dévoilé jeudi soir les résultats de la deuxième phase de ses tests de résistance annuels sur les grands établissements financiers.

Les géants du secteur ayant passé avec succès cet examen s'appréciaient nettement: JPMorgan Chase prenait 0,85%, Bank of America 0,76%, Citigroup 1,61% et Wells Fargo 5,35%.

Les trois établissements n'ayant reçu qu'un feu vert conditionnel à leurs plans de distribution de liquidités progressaient également: Goldman Sachs gagnait 0,17%, Morgan Stanley 0,02% et State Street Corporation 0,68%.

Autre valeur en vue vendredi: l'équipementier sportif Nike, qui s'envolait de 11,81% après des résultats trimestriels meilleurs que prévu montrant notamment une reprise des ventes aux Etats-Unis et une forte progression en Chine.

La place new-yorkaise profitait aussi de la bonne tenue des places asiatiques et européennes.

Les investisseurs ont notamment salué l'annonce par les autorités chinoises des levées de restrictions sur les investissements étrangers dans certains secteurs, un geste d'ouverture dans la bataille commerciale que se livrent Pékin et Washington, et l'accord trouvé par l'Union européenne sur le dossier migratoire.

- Vote de Fox sur Disney -

"Les tensions commerciales élevées entre les Etats-Unis, l'Europe et la Chine restent au centre de l'attention du marché et une source de volatilité de nature à peser sur les actions", ont toutefois souligné les analystes de Charles Schwab.

S'ils restent à leur niveau actuel, les grands indices de Wall Street se dirigent de fait vers une baisse sur la semaine.

Les indicateurs du jour étaient en demi-teinte.

Selon l'indice des prix basé sur les dépenses de consommation, l'inflation sur un an en mai aux Etats-Unis a atteint un sommet en six ans à 2,3%.

Les revenus des ménages aux Etats-Unis ont par ailleurs augmenté en mai davantage que leurs dépenses, qui ont été décevantes.

"De façon générale, ces données signalent un rebond solide de la croissance des dépenses des consommateurs au 2e trimestre mais une tendance au ralentissement à l'approche du second semestre", ont noté les analystes de Oxford Economics.

Le marché obligataire reculait: le rendement sur la dette américaine à 10 ans montait à 2,847% contre 2,837% jeudi soir, et celui à 30 ans à 2,970% contre 2,966% à la précédente clôture.

Parmi les autres valeurs du jour, 21st Century Fox cédait 0,26%. Le groupe de médias a annoncé jeudi soir que ses actionnaires pourront se prononcer le 27 juillet sur le rachat d'une grande partie de ses actifs par Walt Disney (+0,57%).

Les résultats de Constellation Brands, la maison mère des bières Corona, ont déçu et le titre perdait 6,72%.

L'entreprise Convergys, qui gère des centres d'appels téléphoniques, baissait de 1,06% après l'annonce de son rachat pour 2,8 milliards de dollars par l'entreprise spécialisée dans les services aux entreprises Synnex (-4,22%).