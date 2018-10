Wall Street, soutenue par une salve de résultats, ouvre en hausse

La place new-yorkaise rebondissait à l'ouverture vendredi grâce à une nouvelle salve de résultats d'entreprises favorables, reléguant au second plan un ralentissement de la croissance chinoise.

Vers 14H15 GMT, l'indice vedette de la place new-yorkaise, le Dow Jones Industrial Average, gagnait 0,73%, à 25.565,81 points.

Le Nasdaq, à forte coloration technologique, prenait 1,14%, à 7.570,84 points.

L'indice élargi S&P 500 avançait de 0,89%, à 2.793,30 points.

Wall Street avait reculé jeudi, les investisseurs, déjà troublés par la montée des taux d'intérêt, faisant preuve d'un regain de fébrilité face aux inquiétudes sur les relations entre les Etats-Unis et l'Arabie saoudite et le budget italien: le Dow Jones avait lâché 1,27% et le Nasdaq 2,06%.

"Les marchés sont aidés par les bons résultats des membres du Dow Jones Procter & Gamble (+8,15%) et American Express (+3,46%), et de ceux de PayPal (+8,74%)", ont observé les analystes de Charles Schwab.

Le groupe Dow Dupont, de son côté, reculait légèrement (-0,44%) après avoir inscrit dans ses comptes trimestriels une charge de 4,6 milliards de dollars en raison des dépréciations d'actifs dans sa division agriculture.

Les trois principaux indices de Wall Street se dirigeaient vers une clôture en petite hausse sur l'ensemble de la semaine après un plongeon la semaine précédente. Mais la volatilité accrue qui sévit sur les marchés depuis le début du mois pourrait modifier la donne.

- Nouvelle Tesla -

"Les inquiétudes internationales vont continuer à attirer l'attention des investisseurs vendredi alors qu'on attend de nouvelles informations sur l'impasse entre l'Union européenne et l'Italie à propos du déficit" de Rome, ont affirmé les analystes de Wells Fargo.

Source d'instabilité forte des marchés internationaux jeudi, le taux d'emprunt italien à dix ans se tendait à nouveau vendredi à un plus haut depuis février 2014.

Les taux américain montaient également de leur côté, le rendement sur la dette à 10 ans des Etats-Unis évoluant à 3,199%, contre 3,179% jeudi à la clôture, et celui sur la dette à 30 ans à 3,384%, contre 3,363% la veille.

Les indices de Wall Street progressaient malgré un décrochage de la croissance en Chine au troisième trimestre à 6,5%, son plus faible rythme en neuf ans, d'après le gouvernement chinois.

"Cette décélération peut être interprétée comme un indice que la politique budgétaire et monétaire chinoise va rester favorable à l'économie", a réagi Patrick O'Hare, de Briefing.

Parmi les autres valeurs du jour, l'entreprise de services pétroliers Schlumberger montait de 3,33% après avoir fait état d'une hausse de ses bénéfices grâce notamment à la progression des cours du brut.

Facebook prenait 1,18%. L'ancien vice-Premier ministre britannique, Nick Clegg, va rejoindre le réseau social en Californie, sans avoir précisé ses prochaines fonctions. D'après le Financial Times, il prendra la tête du service de communication du géant américain de l'internet, dont l'image a récemment été écornée par des scandales.

Tesla avançait de 0,53%. Son patron, Elon Musk, a dévoilé sur Twitter une version moins chère de son Model 3 électrique, en vente à partir de vendredi.