Wall Street, surveillant toujours les tensions Chine-USA, ouvre en hausse

La Bourse de New York évoluait en hausse peu après l'ouverture mardi, penchant pour l'optimisme au retour d'un long week-end alors que continuent à planer de nombreuses interrogations sur la guerre commerciale notamment.

L'indice vedette de Wall Street, le Dow Jones Industrial Average, montait vers 13H45 GMT de 0,46%, à 25.703,89 points.

L'indice Nasdaq, à forte coloration technologique, avançait de 0,65%, à 7.686,30 points.

L'indice élargi S&P 500 s'appréciait de 0,46%, à 2.839,15 points.

Wall Street, fermée lundi pour cause de jour férié aux Etats-Unis, avait pâti au cours des dernières séances du regain de tensions entre Pékin et Washington: le Dow Jones s'est replié la semaine dernière de 0,7%, enregistrant ainsi pour la première fois depuis 2011 une série de cinq semaines consécutives de baisse, et le Nasdaq avait reculé de 2,3%.

Même s'ils restent en hausse par rapport au début de l'année, les principaux indices de Wall Street sont lestés depuis début mai par l'escalade des tensions commerciales entre les deux premières puissances économiques mondiales, qui s'imposent depuis l'an dernier des droits de douane punitifs réciproques sur des centaines de milliards de dollars de marchandises.

Signe de l'appétence des investisseurs pour des actifs jugés moins risqués, le taux de rendement sur la dette à 10 ans des Etats-Unis est descendu mardi à son plus bas niveau depuis octobre 2017 avant de se reprendre un peu. Il évoluait vers 13H45 GMT à 2,289%.

Le ton s'est brutalement durci quand Donald Trump a décidé d'imposer de nouvelles taxes supplémentaires sur plus de 200 milliards de dollars de biens chinois. Et le conflit s'est envenimé après la récente décision de l'administration américaine de placer le géant chinois des télécoms Huawei sur liste noire au nom de la sécurité nationale.

Le président américain n'a pas apporté beaucoup plus de clarté lundi quand il a à la fois estimé depuis le Japon, où il était en visite officielle, que les Etats-Unis n'étaient "pas prêts" pour conclure un accord avec la Chine mais qu'il y avait aussi "de très bonnes chances" de signer prochainement un texte.

Les investisseurs gardent également un oeil sur la situation en Europe où les tractations pour désigner les nouveaux dirigeants des institutions, après les élections européennes, ont tourné mardi au bras de fer entre les chefs d'Etat ou de gouvernement et le Parlement européen.

Ils "s'interrogent aussi sur les conséquences que pourrait avoir l’amende (symbolique) de 3 milliards de dollars que pourrait infliger la Commission européenne à l'Italie pour non-respect des règles communautaires en matière d'endettement et de déficit budgétaire structurel", ont souligné les analystes de Mirabaud Securities.