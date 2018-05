Wall Street termine en ordre dispersÃ©, la technologie en forme

La Bourse de New York a terminé sans direction mardi, le Nasdaq profitant de la bonne santé du secteur technologique, Apple en tête, tandis que le Dow Jones était lesté par les valeurs pharmaceutiques.

Son indice vedette, le Dow Jones Industrial Average, a lâché 0,27% à 24.099,05 points.

Le Nasdaq, à forte coloration technologique, s'est octroyé 0,91% à 7.130,70 points.

L'indice élargi S&P 500 s'est apprécié de 0,25% à 2.654,80 points.

"Le marché était dans une position d'attente avant la diffusion d'une série de données économiques: les résultats d'Apple après la clôture, la Fed mercredi et le rapport mensuel sur l'emploi vendredi, toujours très regardé", avance Adam Sarhan de 50 Park Investment.

Entreprise la plus chère à Wall Street, Apple a pris 2,32% avant la diffusion de ses comptes trimestriels.

Intel, l'un des fournisseurs de la marque à la pomme, a de son côté gagné 3,31% tandis que Facebook a progressé de 1,08% après avoir présenté une nouvelle fonctionnalité, un service de rencontres en ligne.

Match Group, propriétaire de l'application de rencontres Tinder, a dégringolé de 22,09% après cette annonce.

A l'inverse, les laboratoires pharmaceutiques Pfizer et Merck, tous deux membres du Dow Jones, ont cédé respectivement 3,31% et 1,51% après avoir fait part de ventes trimestrielles décevantes.

Dans le même secteur, Regeneron a cédé 0,81%. Le groupe et son partenaire français Sanofi ont décidé de baisser nettement le prix de leur anticholestérol Praluent aux Etats-Unis pour permettre à un plus grand nombre de malades d'y avoir accès.

A l'occasion de cette première séance du mois de mai où la plupart des places européennes étaient fermées, les courtiers étaient aussi attentifs à une réunion de la banque centrale américaine, la Fed, devant s'achever mercredi.

- Amende pour Goldman Sachs -

Les acteurs financiers s'attendent dans leur grande majorité à un statu quo sur les taux directeurs, qui se situent actuellement entre 1,50% et 1,75%.

"On attend plus de déclarations que d'action. La hausse de 0,25 point est attendue pour la réunion des 12 et 13 juin", a expliqué Howard Silverblatt de S&P Dow Jones Indices.

En relevant ses taux, la Fed met progressivement fin à une longue période où les ménages et les entreprises ont pu emprunter à des conditions très favorables. Les investisseurs redoutent que cela freine la croissance.

Mardi, les taux d'intérêt se sont un peu tendus: le rendement des bons du Trésor à 10 ans montait vers 20H35 GMT à 2,965% contre 2,953% lundi soir, et celui à 30 ans à 3,133% contre 3,127% à la précédente clôture.

Parmi les autres valeurs du jour, Goldman Sachs s'est replié de 0,70%. La banque a accepté de verser 110 millions de dollars d'amendes à la Fed et au régulateur financier de New York pour solder des poursuites liées à des manipulations sur le courtage du marché des changes.

L'avionneur Boeing, qui a annoncé racheter pour 4,25 milliards de dollars l'équipementier aéronautique américain KLX, a reculé de 1,21%.

Mattel a chuté de 5,00% alors que son concurrent Hasbro a racheté pour 522 millions de dollars Saban, qui exploite notamment la marque Power Rangers.