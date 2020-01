Wall Street, un oeil sur le virus chinois, ralentit un peu

La Bourse de New York évoluait en ordre dispersé vendredi peu après une ouverture nettement dans le vert, entre les résultats meilleurs que prévu d'Intel et American Express et les incertitudes liées à la propagation du virus chinois.

Vers 15H20 GMT, son indice vedette, le Dow Jones Industrial Average, prenait 0,13% à 29.197,09 points.

Le Nasdaq, à forte coloration technologique, gagnait aussi 0,13% à 9.414,96 points.

Le S&P 500, qui représente les 500 plus grandes entreprises de Wall Street, reculait en revanche de 0,09% à 3.322,46 points après avoir débuté la séance en hausse.

Wall Street avait terminé en ordre dispersé jeudi, continuant à réagir aux nouvelles informations sur l'épidémie tout en digérant une salve de chiffres trimestriels de grandes entreprises: le Dow Jones avait reculé de 0,09% tandis que le Nasdaq, à forte coloration technologique, s'était apprécié de 0,20% pour terminer à un nouveau record.

En pleine saison de résultats, le géant des micro-processeurs Intel a ravi les investisseurs en se montrant optimiste pour 2020 après avoir surpassé les attentes en 2019 grâce à l'appétit pour le stockage de données. Le titre bondissait de 7,23%, profitant au Dow Jones dont il est membre.

American Express (AmEx), qui a bénéficié des fêtes de fin d'année grâce à une hausse des dépenses des détenteurs de ses cartes bancaires, montait de 3,39%.

Par ailleurs, "les craintes liées à la propagation du coronavirus, qui menace les célébrations du Nouvel an chinois et a conduit les autorités chinoises à confiner plusieurs villes dans le pays, ont semblé s'apaiser (jeudi soir) après la décision de l'Organisation mondiale de la santé de ne pas encore déclarer une alerte internationale", estiment les analystes de Charles Schwab.

Mais les indices ont fléchi vendredi matin après la confirmation par les Centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC) d'un second cas du coronavirus chinois aux Etats-Unis.

- Disneyland fermé à Shanghai -

La Chine accentuait de son côté vendredi ses efforts pour contenir l'expansion du virus tueur, qui a fait 26 morts et contaminé 830 personnes, avec le confinement de plus de 40 millions de personnes et la fermeture de nombreux sites populaires.

La biotech spécialisée dans la fabrication de vaccins Inovio Pharmaceutical, qui avait déjà beaucoup progressé au cours des derniers jours, montait encore de 18% vendredi après avoir officialisé la réception d'une subvention de 9 millions de dollars de la part de la Coalition pour les innovations en préparation aux épidémies (CEPI).

Disney reculait de 0,61%. Le groupe a dû fermer vendredi et jusqu'à nouvel ordre le parc d'attractions Disneyland à Shanghai au premier jour du congé du Nouvel an chinois.

Selon Patrick O'Hare de Briefing, le marché accueille favorablement les données en provenance de la zone euro "moins mauvaises que ce que l'on craignait".

La croissance de l'activité privée en zone euro a stagné en janvier, selon la première estimation de l'indice PMI composite du cabinet Markit. Mais l'expansion du secteur des services s'est poursuivie et le plus fort de la crise dans l'industrie manufacturière semble être passé.

Parmi les autres valeurs du jour, Broadcom s'appréciait de 2,95% après avoir annoncé un partenariat pluriannuel avec Apple devant lui rapporter au total environ 15 milliards de dollars.

Sur le marché obligataire, le taux à 10 ans sur la dette américaine continuait à reculer, évoluant à 1,698% contre 1,733% jeudi à la clôture.