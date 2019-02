Wall Street, un oeil sur les négociations sino-américaines, prend une pause

La Bourse de New York, au retour d'un week-end prolongé, évoluait proche de l'équilibre mardi peu après l'ouverture, reprenant son souffle après une progression marquée et en attendant de nouvelles informations sur les discussions entre Chine et Etats-Unis.

Vers 15H05 GMT, l'indice vedette de Wall Street, le Dow Jones Industrial Average, cédait 0,07%, à 25.866,06 points.

L'indice Nasdaq, à forte coloration technologique, avançait de 0,02%, à 7.474,24 points après avoir débuté dans le rouge.

L'indice élargi S&P 500 perdait 0,04%, à 2.774,38 points.

Les indices perdaient ainsi un peu du terrain gagné lors des précédentes séances. Profitant d'un vent d'optimisme lié à l'espoir d'un règlement du conflit commercial sino-américain, le Dow Jones a notamment pris 3,09% et le Nasdaq 2,39% sur l'ensemble de la semaine dernière, enregistrant au passage leur huitième progression hebdomadaire de suite.

"Le net rebond des actions américaines depuis Noël est une évolution positive pour les investisseurs pariant sur une hausse des indices mais on commence à se demander si le balancier n'est pas allé un peu trop loin", ont relevé les analystes de Charles Schwab.

"La saison des résultats du quatrième trimestre 2018 a été plutôt solide mais les prévisions pour l'activité au premier trimestre anticipent désormais un repli des bénéfices", ont-ils souligné.

Au dernier comptage effectué par le cabinet FactSet, les bénéfices réalisés entre octobre et décembre par les sociétés regroupées au sein du S&P 500 devraient, une fois qu'elles auront toutes publié leurs résultats, avoir augmenté en moyenne de 13,1%. Mais les analystes prédisent un repli moyen des profits au premier trimestre 2019 de 2,2% par rapport à l'an dernier.

"Et pendant ce temps, la banque centrale américaine est devenue beaucoup plus prudente mais il est probablement judicieux de s'interroger pourquoi et pour combien de temps", ont aussi avancé les analystes de Charles Schwab.

- Résultats positifs pour Walmart -

En attendant, le commerce reste au centre de l'attention des investisseurs alors que les discussions entre Washington et Pékin, qui doivent mettre fin à la guerre des droits de douane déclenchée par Donald Trump, reprenaient mardi. Elles vont d'abord se dérouler entre numéros 2, avant que les ministres ne reviennent à la table des négociations jeudi.

Des discussions au même format s'étaient déroulées la semaine dernière à Pékin et les deux parties avaient fait état de progrès. Mais elles avaient aussi reconnu que des questions "très difficiles" restaient en suspens.

Le président américain a évoqué vendredi la possibilité d'étendre au-delà du 1er mars la trêve commerciale négociée avec son homologue chinois Xi Jinping lors d'un sommet fin novembre à Buenos Aires.

Sur le marché obligataire, le taux d'intérêt sur la dette à dix ans reculait à 2,646% contre 2,662% vendredi à la clôture, et celui sur la dette à 30 ans baissait à 2,984%, contre 2,994% en fin de semaine dernière.

Le numéro un mondial de la distribution, Walmart, a pour sa part surpris les analystes en annoncant mardi des résultats trimestriels meilleurs que prévu, clôturant sur une note positive l'année 2018 au cours de laquelle il a massivement investi pour réduire le temps de livraison des courses afin de mieux concurrencer Amazon. l'action montait de 3,52%.

Advanced Auto Parts, le distributeur de pièces détachées pour l'automobile, montait de 0,24% après avoir aussi dévoilé des bénéfices supérieurs aux attentes.