Wauquiez: "Emmanuel Macron a procrastiné" à Versailles

Emmanuel Macron a "procrastiné" devant le Congrès, a jugé mardi le président des Républicains (LR) Laurent Wauquiez, qui a par ailleurs qualifié le prélèvement de l'impôt à la source de "bombe à retardement".

"On se résume: on a quasiment une heure et demie de discours, la seule chose concrète et précise, c'est: l'année prochaine, je resterai pour répondre aux questions des parlementaires", a déclaré M. Wauquiez sur RMC et BFMTV.

Lundi, à Versailles, "Emmanuel Macron a procrastiné". "La plupart des choses qu'il a annoncées étaient des choses déjà prévues ou qui ont été repoussées", a dit le patron de LR.

"On se contrefiche de la psychologie d'Emmanuel Macron. Personne n'en a rien à faire de savoir si hier c'était de la fausse modestie ou de la réelle auto-promotion. Ce qu'on attend d'un président de la République, c'est pas qu'il vienne en étalant sa psychologie sur la table, c'est qu'il apporte des résultats", a-t-il lancé.

"Vous n'êtes pas le président des entreprises quand vous faites le prélèvement à la source", a par ailleurs déclaré le président d'Auvergne-Rhône-Alpes.

Il faudrait "évidemment" revenir sur cette "bombe à retardement" qu'est le prélèvement à la source, "mauvais pour les chefs d'entreprises, mauvais pour les artisans et mauvais pour les salariés qui vont s'apercevoir tout d'un coup de tout ce que leur coûte le gaspillage de l'argent public", selon lui.

Par ailleurs, "quand vous êtes une famille, que par exemple vous gardez vos enfants pendant que vous travaillez, que vous avez une petite aide à domicile, vous n'aurez plus le droit à l'avance de déduction, c'est vous qui allez faire l'avance pour l'Etat. C'est-à-dire qu'on va demander aux familles de faire la trésorerie pour l'Etat. Vous trouvez ça normal? Vous trouvez que c'est juste?", a-t-il demandé.

M. Wauquiez ne "critique pas la suppression de l'ISF". Mais "ce qui me gêne c'est que de l'autre côté, il n'y a eu aucun geste pour les classes moyennes, aucune baisse de l'impôt sur le revenu". "Comme (Emmanuel Macron) ne fait pas d'économies sur la dépense publique, l'argent qu'il a donné sur l'ISF, il est obligé de le prendre dans la poche des classes moyennes".