Wauquiez: Macron "prendra un grand risque" en cas de référendum "coupé des priorités" des Français

Emmanuel Macron "prendra un grand risque" s'il décide d'organiser un référendum portant sur des sujets "coupés des préoccupations et des priorités des Français", a estimé dimanche le président des Républicains (LR) Laurent Wauquiez.

Selon le Journal du dimanche, le chef de l'Etat pourrait convoquer un référendum le 26 mai, jour des élections européennes, pour sortir de la crise des "gilets jaunes", à l'issue du grand débat.

Le journal évoque notamment les questions suivantes: "Doit-on réduire le nombre de parlementaires ?", et "Faut-il limiter le cumul de mandats dans le temps ?".

"Attention à ce que l'issue de ce grand débat ne soit pas des sujets qui sont très coupés des préoccupations et des priorités des Français, et attention à ne pas donner le sentiment qu'au fond tout est déjà décidé", a déclaré M. Wauquiez dimanche lors du "Grand rendez-vous Europe 1-CNEWS-Les Échos".

"On va donc sortir de ce grand débat avec comme grand sujet adressé aux Français: on a compris ce que vous demandiez, en fait votre profonde revendication pour votre avenir c'est changer les règles électorales et modifier à la marge le fonctionnement des institutions. C'est ça ?", a interrogé M. Wauquiez.

"Bien sûr que c'est un sujet qui compte. Mais si c'est le seul sujet qu'on propose aux Français comme point de sortie, alors le président de la République prendra un grand risque", a-t-il développé, jugeant "normal" que les partis d'oppositions soient associés à la rédaction des questions.

"Quel est le vrai sujet ? Le sujet de fond, qui est le drame de notre pays ? C'est l'absence de valorisation du travail. Le sujet de fond de notre pays, c'est l’appauvrissement des classes moyennes", a-t-il dit, suggérant de mettre au référendum un plan de baisse de dépense publique avec comme contrepartie une baisse des impôts pour les ménages et des charges pour les entreprises.

"Il faut qu'on invente un nouveau fonctionnement de notre démocratie. Les interrogations autour du referendum sont intéressantes", a par ailleurs répondu M. Wauquiez, interrogé sur les revendications des "gilets jaunes" autour des consultations populaires.

"J'y met juste deux limites. La première: il ne faut pas dénaturer les institutions de la Ve République. Et la deuxième: veillons à ce que notre pays ne devienne pas ingérable. (...) Il faut qu'il y ait des règles qui soient posées", "il faut juste que ça ne puisse pas être n'importe quoi, n'importe comment, et tout le temps".